Stan Van Samang en Garry Hagger treden op in Truiense Wimbledon DSS

24 mei 2019

18u23 0 Sint-Truiden Voetbalclub Koninklijk Daring Huvo Jeuk organiseert op zaterdag 1 juni in het Wimbledon Tenniscenter in Wilderen de 29ste editie van haar galaconcert met liveoptredens van toppers Stan Van Samang en Garry Hagger.

“Tenniscentrum Wimbledon zal weer op zijn kop staan, want deze keer kunnen we rekenen op Stan Van Samang, de lieveling van veel vrouwenharten. Samen met zijn begeleidingsband brengt hij zijn nieuwste show en die staat garant voor een onvergetelijke avond”, aldus KDH Jeuk-voorzitter Luc Coenen. “Het voorprogramma wordt verzorgd door Garry Hagger, de charmezanger die als geen ander voor ambiance zorgt. Wie onze galaconcerten al bijwoonde, weet wat een sfeer er heerst en kent de kwaliteit van het evenement. Wie het nog niet meegemaakt zou hebben, krijgt de gelegenheid om met familie, vrienden of collega’s een spetterend feest te beleven. Elk jaar opnieuw weten we met ons team topartiesten te engageren. De ruime tennishal wordt omgetoverd tot een festivalruimte met comfortabele zitjes, optimaal zicht op het podium, perfecte geluids- en lichtinstallatie, vlotte bediening en een degelijke catering. De goedkoopste zitplaatsen kosten 35 euro, een business-fauteuil (met champagne-aperitief en hapjes in de pauze) 55 euro en een viparrangement (met halve fles champagne, hapjes en na het concert een uitgebreid warm en dessertbuffet) komt op 100 euro per persoon.

Info & tickets via 0475 53 37 99 (Jeff), 0495 53 97 85 (Luc) of www.dhjeuk.be.