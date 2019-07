Stadswerknemers doen aan ‘Start to Monumentenrun’ Dirk Selis

05 juli 2019

09u12 0 Sint-Truiden De werknemers van de stad Sint-Truiden kunnen vanaf de maand juli deelnemen aan een gevarieerd sportaanbod. Zo stomen ze zich tot eind augustus al samen klaar voor de Monumentenrun. Ook enkele leden van het schepencollege trokken de loopschoenen aan en stonden op 4 juli aan de meet van de eerste sessie op de atletiekpiste aan Nieuw Sint-Truiden.

Als werkgever hecht de stad Sint-Truiden belang aan teamspirit, collegialiteit én fitte werknemers. Daarom zet het stadsbestuur voortaan in op ‘Sport op het Werk’. Elke maand wordt een gevarieerd en laagdrempelig sportaanbod uitgewerkt waaraan alle personeelsleden kunnen deelnemen. “Bewegen op het werk zorgt ervoor dat werknemers meer ontspannen zijn, hun gezondheid gaat erop vooruit en collega’s leren mekaar op een leuke manier beter kennen. Kortom: een gezonde geest in een gezond lichaam is ook op de werkvloer belangrijk”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

Haalbaar voor iedereen

“Onze werknemers kunnen doorheen het jaar op verschillende momenten deelnemen aan een gevarieerd aanbod van sporten op een recreatief niveau. Zo is het sporten haalbaar voor iedereen en blijft het vooral leuk. Tijdens de maanden juli en augustus stomen de werknemers zich tijdens een ‘Start to Run’ alvast klaar voor de Monumentenrun. Hiervoor hebben zich intussen 35 deelnemers ingeschreven”, vertelt schepen van Personeelszaken Hilde Vautmans. “Ze krijgen een uitgekiend trainingsschema en tips op vlak van techniek, voeding en preventie van blessures. Na zo’n 2 maanden kunnen ze probleemloos 5 of 10 km aan een stuk lopen. Dat is perfect op tijd voor de Monumentenrun, die dit jaar plaatsvindt op zaterdag 7 september. We zijn blij dat dit jaar zoveel personeelsleden mee aan de meet staan”, besluit schepen van Sport Jurgen Reniers.