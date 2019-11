Stadspartij Sterk wil jachtgebied in Sint-Truiden terugdringen Dirk Selis

04 november 2019

13u20 3 Sint-Truiden Sinds dat het nieuws bekend raakte dat wolvin Naya is gedood door jagers , hebben al meer dan 400 Vlamingen nagevraagd hoe ze hun eigendom als jachtgrond kunnen laten schrappen. “In Sint-Truiden kleurt het jachtplan haast helemaal groen. en daar willen we verandering in brengen”, zegt Gunter Leenen van Stadspartij Sterk.

“Op de stedelijke kern na zijn alle deelgemeenten zoals Brustem, Zepperen, Gorsem, Runkelen, Duras, Velm, Gelinden enz. ingekleurd als jachtgebied”, zegt Gunther Leenen van Stadspartij Sterk. “Inclusief tuinen, parken, scholen, kerkhoven en recreatieterreinen. Sterk Stadspartij wil de Truienaar helpen met het uitzoeken of zijn buurt ook in een jachtgebied ligt en indien gewenst ook om de nodige stappen te zetten om dat perceel te verwijderen uit het jachtgebied. We denken niet enkel aan het dierenwelzijn maar ook aan de incidenten die kunnen plaatsvinden waaruit menselijke drama’s kunnen voortkomen gezien heel Sint-Truiden als jachtgebied staat ingekleurd. Laat de bossen en de velden toch aan de dieren en de mensen om er in te wandelen. We gaan via Facebook de Truienaren sensibiliseren en wie wil kan ons altijd contacteren via info@sterkstadspartij.be. In een diervriendelijke stad horen geen jagers thuis.”

Animal Rescue Service

Zijn oproep kan op bijval rekenen van de pas opgericht organisatie voor dieren in nood Animal Rescue Service. “ Ik doe alle moeite van de wereld om de dieren te redden, zoals van de week dat reetje dat tussen een omheining kwam vast te zitten. Het is dan niet de bedeling dat het enkele dagen later voor het plezier wordt afgeknald. Dus ja, ik vind dit een goede actie en ik hoop dat de Truienaren zich massaal gaan uitschrijven”, zegt Mathieu Helleputte van het Animal Rescue Team.

Geen bewijs

“Als het nieuws rond het verdwijnen van Naya zou leiden tot minder ingekleurde percelen, dan is dat natuurlijk geen fijn gegeven voor de jagerij”, reageert Maarten Goethals van Hubertus Vereniging Vlaanderen. “Zeker omdat elk staalhard bewijs over de daders ontbreekt, en omdat het ene dossier niets met het andere te maken heeft. Bovendien staan de jachtplannen al meer dan vijf jaar online op de website van Hubertus Vereniging Vlaanderen. Iedereen die dat wil, kan controleren of zijn tuintje ingekleurd staat en de desbetreffende jager contacteren bij vragen. Daar is niets geheimzinnigs of verdoken aan. Trouwens, voor elk nieuw perceel dat een jager wil inkleuren, heeft hij een schriftelijk akkoord nodig van de landeigenaar.”

Konijnenplaag

“Waarom staan voetbalvelden, schooltjes en begraafplaatsen ingekleurd?”, stelt Goethals. “Simpel: om proactief te kunnen optreden. Vaak op vraag van de gemeentebesturen zelf. Op die plaatsen zullen jagers nooit komen om te schieten op wild, want veiligheid boven alles. Maar indien een begraafplaats bijvoorbeeld kampt met een konijnenplaag die de zerken van gestorvenen ondergraaft, met alle macabere taferelen van dien, dan kan de lokale overheid aan jagers vragen om dat op te lossen. Het aanpakken van de konijnen gebeurt dan niet met een vuurwapen, maar met kooien en fretten.”

Wildvlees cadeau

“Ondanks alle acties van tegenstanders blijft 95 procent van de jachtterreinen ongewijzigd in Vlaanderen. Dat wil zeggen dat het overgrote merendeel van de eigenaars zich kan vinden in de situatie, wat wijst op een breed draagvlak. Nogmaals: het is ieders goed recht om zich uit te kleuren, maar ingekleurd staan als jachtterrein biedt ook tal van voordelen: een goed contact met de jager zorgt voor meer betrokkenheid en inzicht in de werking van de lokale fauna en flora, en ter bedanking kan de jager je jaarlijks een stuk lekker wildvlees cadeau doen.”

Benieuwd of de dierenliefde van de Truienaar nog steeds door de maag zal gaan?