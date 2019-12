Stadspartij Sterk wil eigen inwoners voorrang geven op sociale woning Dirk Selis

16u07 0 Sint-Truiden Stadspartij Sterk wil een toewijzingsreglement voor sociale woningen invoeren dat rekening houdt met de lokale binding van de kandidaat-huurders. Wie een band heeft met Sint-Truiden heeft moet voorrang krijgen. “Deze aanpassing van het lokaal reglement willen we aan de gemeenteraad in het vragenhalfuurtje voorleggen”, zegt Gunther Leenen van Stadspartij Sterk.

“Net zoals in heel Vlaanderen is er in Sint-Truiden ook een nijpend tekort aan sociale woningen”, zegt Gunther Leenen van Stadspartij Sterk. “Teveel Truienaren, moeten door die lange wachtlijsten de private huurmarkt op met huurprijzen die ze amper of niet kunnen betalen. Het is belangrijk dat we deze Truienaren voldoende kansen geven om in hun eigen stad te kunnen wonen. Hiervoor willen wij een lokale voorrangsregel invoeren. Kandidaat-huurders die sinds hun geboorte in onze stad wonen, krijgen voorrang. Net als mensen die de voorbije 10 jaar in Sint-Truiden gewoond hebben. Hierdoor worden mensen met een sterke band met Sint-Truiden die kunnen bewijzen dat ze het moeilijker hebben niet in de steek gelaten. Uiteraard betekent dit niet dat mensen uit andere gemeenten geen kans meer maken op een sociale woning in Sint-Truiden. Alleen zullen ze mogelijk langer moeten wachten. In Tienen is dit voorstel door de gemeenteraad aanvaard, dus waarom niet in Sint-Truiden”, besluit Leenen.

Directiecomité

Voorzitter van de sociale bouwmaatschappij CV Nieuw Sint-Truiden Jef Cleeren (CD&V) wil voorlopig geen uitspraken doen over het voorstel. “Ik ga dit voorstel eens bespreken op het eerstvolgend directiecomité van onze bouwmaatschappij en dan zullen we wel zien.”