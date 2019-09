Stadspartij Sterk hekelt monumentenbeleid: “Burcht van Brustem staat te verkommeren” Dirk Selis

06 september 2019

09u34 8 Sint-Truiden Op de vooravond van Open Monumentendag hekelt oppositiepartij Sterk het monumentenbeleid van de stad Sint-Truiden. “De burcht van Brustem is verwaarloosd en er staat al 40 jaar een gevaarlijke stelling tegen. Nochtans heeft de burcht een zeer rijke geschiedenis: ze is gebouwd in 1170 en is een van de best bewaarde hoogmiddeleeuwse sites van Europa”, zegt Luc van Stadspartij Sterk.

“Het architectenbureau ESA werd in 2018 aangeduid om de restauratieaanvraag vaste vorm te geven”, steekt Luc Schepens van Stadspartij Sterk van wal. “In het najaar verwachtte men de goedkeuring en aanbesteding, voor de uitvoering van de werken was het nog wachten tot eind 2019. Wel, we zijn zover. Wat is er nu van? Het is ondertussen toch ook wel onweerlegbaar dat de burcht het meest misbruikte monument blijkt te zijn tijdens verkiezingstijden. In het zoveelste beheersplan zijn intussen goede afspraken gemaakt maar als je nu ziet hoe dit monument erbij ligt is dat niet dadelijk om fier op te zijn. Als zesde monumentenstad mag je toch verwachten dat niet enkel de monumenten in de binnenstad, de groenmarkt of enkele nieuwe projecten zoals het huis van de Truienaar van tel mogen zijn, maar dat men ook de jarenlange beloftes over de burcht van Brustem nu toch wel eens mag invullen. Het financiële kan hier ook niet het probleem vormen vermits de gelden van de restauratie niet uit de stadskas moeten komen. Of zijn die elders aangewend?”, vraagt Schepens zich af?

Geen zoveelste belofte

“Er zijn wel degelijk heel wat stappen gezet om tot een dossier en subsidies te komen. Dat heeft er voor gezorgd dat we nu al verder staan. Maar het klopt dat dit dossier door al mijn voorgangers (Bert Stippelmans van CD&V, red.) al meer dan 20 jaar gebruikt wordt om verkiezingscampagne mee te voeren in Brustem. Ik heb dat in het verleden trouwens al eens aangeklaagd. Ik werk achter de schermen en ik communiceer als we er concreet aan beginnen, niet eerder. Geen zoveelste belofte”, zegt schepen van Monumenten Jelle Engelbosch (N-VA).