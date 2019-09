Stadskwartier De Manège tegen de vlakte: “Truienaren feestten en rouwden hier op 10 meter van elkaar” Dirk Selis

17 september 2019

13u27 0 Sint-Truiden Eind deze week gaat het laatste stukje van deze verloederde buurt met leegstaande panden in de Stationsstraat, Leopold II straat en de Rijschoolstraat met inclusief de oude stadsfeestzaal ‘De Manège’ volledig tegen de vlakte. Ze moeten plaatsmaken voor het stadskern vernieuwingsproject. Wij gingen grasduinen in ons eigen archief en het fotoarchief van Willy Ilbroucx en brachten De Manège weer een laatste keer tot leven.

Meer dan een halve eeuw hebben generaties Truienaren feestgevierd in de stadsfeestzaal De Manège, terwijl ze in de week tien meter verder in de rij stonden aan te schuiven om een ‘kruiske’ te gaan geven bij Begrafenissen Eraerts. Vreugde en verdriet lagen dicht bij elkaar in de Rijschoolstraat. De voormalige stadsfeestzaal ‘De Manège’ wordt nu samen met de aanpalende panden van Begrafenissen Eraerts tot de legendarische kroeg ‘De Steppe’ gesloopt. Tegen september 2020 staan daar 33 appartementen en 1 handelspand, meteen de eerste wooncommunity van Steps Real Estate en Kumpen RED. “Oorspronkelijk had het gebouw echter een andere functie. In 1837 liet het stadsbestuur ‘de manegie’ bouwen om cavalerie in garnizoen naar Sint-Truiden te halen”, zegt Willem Driesen van de Geschied- en Oudheidkundige Kring Sint-Truiden. “En tijdens WO II diende de grote hal als stapelruimte. In de naoorlogse jaren was De Manège de plaats waar de Truienaren gingen feesten. Van burgemeesterbals over rolschaatsfestivals tot carnavalszittingen.” Kortom, De Manège zit in het collectief geheugen van de Truienaar gegrift.

Chaos na de (bijna) ramp in 2001

Ontelbare fuiven gingen door in De Manège, tot afgrijzen van de buurt die er slapeloze nachten aan overhield. Een bepaalde fuif liep bijna helemaal fout af. We nemen u mee naar 31 december 2000. Voor een toen prille dertigjarige Pascal Vossius, organisator van een millenniumfuif in De Manège in Sint-Truiden begon het eindejaar van 2000 in mineur. Net na de jaarovergang in die prille uren van 2001 viel een lichttoren boven de dansvloer naar beneden. Wat volgde, was een complete chaos. Ziekenwagens die af en aan reden en verontruste ouders die hun kinderen zochten. Er vielen uiteindelijk dertien gewonden, maar na de chaos bleek de schade nog mee te vallen en werd de fuif verdergezet. Toch zal Vossius die eerste minuten van het magische jaar 2001 nooit meer vergeten. Hij maakte het achteraf met al zijn klanten weer goed, want hij deed de millenniumfuif gewoon over. Met vier uur lang gratis bier en frisdrank. De 13 gewonden werden met hun partners gastronomisch verwend in ‘t Nieuwscafé. 2000 liep uiteindelijk nog goed af voor Vossius. De gemeenteraadsverkiezingen van 2000 leverden hem immers een schepenzitje op. Het begin van zijn politieke carrière.

De Rode Duivels

Ook in De Manège werden de Rode Duivels gehuldigd. Maar dan niet het nationale elftal. Jarenlang waren de legendarische Rode Duivels, de vliegtuigen van het voormalige stuntteam van de Belgische Luchtmacht, dé helden van menig Truienaar. De Rode Duivels waren en zijn nog steeds nauw verbonden met de stad Sint-Truiden. Ze hadden niet alleen hun uitvalsbasis in Brustem, maar de stad had ook het peterschap over het team. Op de rotonde staat ter ere van het team een rood geschilderde en met de driekleur gesierde Fouga Magister, jarenlang het basistoestel van de groep. De Fouga zou tot in 1977 overal in Europa voorstellingen geven. Het basismodel van de Fouga vloog voor het eerst op 23 juli 1952. Op 26 september 2007 voerde de allerlaatste Belgische Fouga Magister zijn laatste vlucht uit.

Het filmfestival

Het Truiense productiehuis Ken d’jem en vzw de Koepel organiseerden in mei 2004 het filmfestival ‘Frituur Cultuur Festival’. Heel veel talent wat vandaag de dienst uitmaakt in de Belgische filmwereld komt uit de Haspengouwse klei en werkte toen mee aan dit Truiense filmfestival. “Speciaal voor het filmfestival hebben we twee reportagefilms en een sketchesfilm ingeblikt”, vertelde Johan Vanswijgenhoven van Ken d’jem toen. “De reportages ‘Edgar de Coiffeur’, achter de schermen bij één van Sint-Truidens meest legendarische kappers, en ‘Frituur Veemarkt’, het bekendste frietkot van de stad, zijn vooral interessant voor de Truienaars. Met de sketchesfilm ‘Ken d’jem’ willen we meer het grote publiek aanspreken.” Een vierde film op het Truiense filmfestival was de kortfilm ‘Haun’ van de Truienaar Michaël R. Roskam, toen nog onbekend voor het grote publiek.

De eerste 1 mei van Patrick Janssens

Tal van toppolitici speechten in De Manège voor hun achterban. Tindemans, Verhofstadt, Dehaene... Ze zijn er allemaal geweest. Wij pikken er eentje uit waar toch een heel Truiens kantje aan zit. Het was een bloednerveuze Patrick Janssens die zich op aanraden van Steve Stevaert die zaterdagavond 1 mei in 2000 naar De Manège begaf. Pas gebombardeerd als voorzitter van de SP stond hij voor een resem 1 mei-toespraken, waarvan hij de eerste nog moest geven. “Ga eens proberen in Sint-Truiden”, raadde Stevaert hem aan. En zo kwam het dat Janssens ietwat onwennig zijn ‘maidenspeech’ gaf tijdens die try-out in stadsfeestzaal De Manège voor nietsvermoedende militanten die er wat onwennig stonden te luisteren naar de man in het witte T-shirt. “Neen, nooit eerder was ik aanwezig op een 1 mei-manifestatie”, gaf een lichtjes bedremmelde Patrick Janssens na zijn speech mee. Achteraf zou Janssens nog vaak in Sint-Truiden toeven. Hij verloor zijn hart aan de Truiense Sabine Steels met wie hij opnieuw in het huwelijk trad en die hem een zoon schonk.

Rudi Festraerts en Carnaval Sint-Truiden

Samen met oppercarnavalist Rudi Festraerts, die in de Rijschoolstraat woonde, werd er vorige week nog gesproken over enkele passages van dit artikel. Afgelopen maandag stierf Rudi, op 74-jarige leeftijd. Legendarisch waren de prinsenzittingen die er decennialang zijn doorgegaan. Met Rudi Festraerts als proclameur aan de microfoon hadden die zittingen zeker in de jaren 80 iets magisch. De handelsstraten zoals de Luikerstraat en de Stapelstraat hadden nog toonaangevende groepen, de politieke satire deed de mensen nog lachen en De Manège was voor even het centrum van Sint-Truiden.