Stadsbestuur neemt bijkomende maatregelen om kwetsbare mensen te ondersteunen ENL

04 september 2020

15u12 0 Sint-Truiden De coronacrisis weegt extra zwaar voor mensen die het voor de pandemie al niet gemakkelijk hadden. Daarom keurt Stad Sint-Truiden een pakket aan extra maatregelen goed, om een aantal kwetsbare doelgroepen extra te ondersteunen. Zo ontvangen inwoners die in aanmerking komen onder meer een eenmalige energiepremie van 250 euro.

De voorbije maanden ontving het OCMW van Sint-Truiden meer steunvragen dan gewoonlijk. De coronacrisis ligt vermoedelijk aan de basis. Daarom blijft de stad niet bij de pakken zitten en komen er extra maatregelen om de kwetsbaarste mensen uit onze samenleving nog beter te ondersteunen in deze moeilijke periode. De federale en de Vlaamse overheid voorzien bijkomende subsidiëringen ter compensatie van de te verwachte bijkomende uitgaven van de lokale besturen, en daar gaat het bestuur nu mee aan de slag.

Kledinggeld en energiepremie

“Sint-Truiden ontvangt vanuit de federale overheid een bijkomende subsidie van 214.879 euro voor extra ondersteuning van de gebruikers van het OCMW”, legt schepen van Sociale Zaken Pascy Monette (Open Vld) uit. “Met dat geld zal het lokaal bestuur in eerste instantie een aantal extra acties opzetten in het kader van kinderarmoede. Naast een verhoging van de septembertoelagen met 50%, breiden we ook de doelgroep die in aanmerking komt voor kledinggeld fors uit.”

Alle gezinnen, die vandaag recht hebben op een energietoelage, krijgen een eenmalige premie van 250 euro Schepen Pascy Monette (Open Vld)

“Daarnaast zullen alle gezinnen, die vandaag recht hebben op een energietoelage, een eenmalige premie ontvangen van 250 euro ter versterking van hun gezinsbudget. Die toekenning zal automatisch gebeuren, er moet dus geen aparte aanvraag worden ingediend.”

Consumptiebon

Daarnaast kan Sint-Truiden rekenen een extra budget van 191.557,39 euro, afkomstig van het Vlaams Noodfonds. “Dankzij die middelen ontvangen binnenkort alle inwoners op het grondgebied van Sint-Truiden, die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, consumptiebonnen”, vult burgemeester Veerle Heeren (CD&V) aan. “Op die manier verhogen we enerzijds de koopkracht van mensen met een laag inkomen en geven we anderzijds een extra impuls aan de lokale economie.”

De consumptiebonnen hebben elk een waarde van 25 euro per persoon, met een maximumbedrag van 100 euro per gezin. Inwoners die recht hebben op een consumptiebon, zullen in de loop van de maand oktober individueel worden aangeschreven. Een aparte aanvraag is dus niet nodig. Wie meer info wenst, kan contact opnemen met het Sociaal Huis op het nummer 011/69.70.30, door te mailen naar info@ocmw-st-truiden.be of door simpelweg een bezoekje te brengen aan de Clement Cartuyvelsstraat op nummer 12.