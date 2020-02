Stadsbestuur en Asster slaan handen in elkaar voor therapeutische buurttuin Dirk Selis

10 februari 2020

11u47 0 Sint-Truiden Vergroening en mentale gezondheid? In Sint-Truiden gaan die hand in hand. Dat bewijzen het stadsbestuur en psychiatrisch ziekenhuis Asster. Zij slaan de handen in elkaar voor een project rond zogenaamde therapeutische tuinen en helende groenomgevingen.

In zo’n groene zone kunnen mensen in een natuurlijke atmosfeer werken aan allerlei aspecten die een gunstige invloed hebben om hun gemoedstoestand. In de Asster-campus van Melveren is al een dergelijke tuin waar patiënten zich veilig mogen afreageren, ontspannen en tot rust kunnen komen. Het psychiatrisch centrum heeft nu ook voor haar centrumafdeling soortgelijke plannen. Daar zal een groen gebied worden omgevormd tot een tuin voor therapie, die bovendien ook toegankelijk is voor bewoners uit de buurt. Om die reden zal het stadsbestuur het project ook ondersteunen.

Groene zone gevrijwaard

“Op deze manier blijft een belangrijke groene zone in onze binnenstad immers gevrijwaard. Door de omwonenden erbij te betrekken, biedt het project bovendien een mooie kans om het taboe rond geestelijke gezondheid te doorbreken en kan het zorgen voor meer solidariteit in de hele buurt”, zegt schepen van Leefmilieu en Duurzaamheid Ingrid Kempeneers. “Een groene omgeving geeft zuurstof en brengt rust. Wij dragen dit initiatief daarom ook een bijzonder warm hart toe. Vanuit het lokaal bestuur zullen we onder meer zorgen voor deskundig advies rond groenonderhoud, samen met de nodige communicatieve en logistieke ondersteuning”, besluit burgemeester Veerle Heeren.