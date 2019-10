Stad wil leegstand aanpakken met uitdagende Pop-upetalagekunst Dirk Selis

03 oktober 2019

15u23 0 Sint-Truiden Maar liefst 19 panden staan leeg in de Truiense Stapelstraat. Vooral het stuk achter de Sint-Maartenkerk baart de stad zorgen. “Pop-upetalagekunst moet voor afwisseling in de beleving van het winkelgebeuren zorgen”, zo leert ons het beleidskoord. En zo geschiedde. Jonge, experimentele schilderijen sieren sinds kort de etalage van een leegstand pand in de Stapelstraat van Sint-Truiden. Het gaat om het werk van de Truiense Kore Hermans.

Meer kunst van lokale kunstenaars in het straatbeeld: daarop zal het cultuurcentrum van Sint-Truiden de komende jaren sterk inzetten. De stad start daarom met een proefproject, waarbij de vensters van leegstaande centrumpanden getransformeerd worden tot pop-upstraatexpo’s.

Experimenteel werk

“Voor de eerste keer heeft Kore Hermans (22) de etalage van een pand in de Stapelstraat onder handen genomen. De Truiense oud-leerling van de Academie Haspengouw heeft al geëxposeerd in Gent en Leuven, maar nooit in Sint-Truiden. Met dit project geven we Kore de kans om haar talenten ook in haar thuisstad te ontplooien. Haar kleurrijke en experimentele kunstwerken worden begeleid van verschillende infoteksten. De werken zijn trouwens positief geadviseerd door de Commissie Beeldende Kunst waarin externe experten zetelen”, verduidelijkt schepen van Cultuur Jurgen Reniers. “Met pop-upetalagekunst wil ons cultuurcentrum uit haar muren breken, en kunst en cultuur van eigen bodem naar de bevolking toe brengen. Ook brengen we zo afwisseling in het de beleving van het winkelgebeuren. Als het project aanslaat, zullen we het ook uitrollen naar andere etalages in onze binnenstad”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.

Toekomst Pop-up’s onzeker

Maar of kunst de Stapelstraat gaat redden is nog maar de vraag? Verderop in Stapelstraat is de toekomst van de vier panden die aangekocht werden door AGOST om als pop-up voor startende ondernemers te fungeren, onzeker. “Met de aankoop van deze vier panden zal het stadsbestuur tegen haalbare huurprijzen sfeervolle en gezellige winkels met een bijzondere ‘look and feel’ aanbieden aan jonge, creatieve, startende handelaars. De toekomstige winkels zijn uitgerust met WiFi, digitale betalingssystemen en een centrale webshop. Bovendien krijgen ze qua communicatie een flinke duw in de rug via een Trud’Or-partnership”, vertelde schepen van lokale economie Pascal Vossius in 2016. Maar het nieuwe bestuur draait die klok nu terug. “Vanaf 1 december loopt het contract met de beheerder ‘Your Next Step’ uit Puurs af en wat we dan met de panden gaan doen en wat de eventuele verhuurvoorwaarden zullen zijn, is momenteel in voorbereiding en zal nog worden besproken in de raad van bestuur van Agost”, antwoordde schepen Jelle Engelbosch (N-VA) op de vraag van Stadspartij Sterk, afgelopen gemeenteraad. “Wij horen dat de panden opnieuw verkocht gaan worden. Dat zou betekenen dat de twee startende huurders, Wood Concept en Instituut Sensi hun plannen in de Stapelstraat moeten staken. Daarenboven lag het project al meer dan een jaar stil, en geraakte twee panden nooit verhuurd. Met enkel wat kunst achter de ramen, gaan we er niet komen vrees ik”, zegt Luc Schepens van Stadspartij Sterk.