Stad stelt Monumentenrun uit maar lanceert MMR Zomerruns als alternatief Dirk Selis

10 juli 2020

08u06 0 Sint-Truiden De zesde Monumentenrun van 12 september wordt uit voorzorg voor een heropflakkering van het coronavirus uitgesteld. Ondertussen kunnen lopers zich tijdens de zomermaanden helemaal smijten tijdens de MMR Zomerruns.

Duizenden sportievelingen zouden op 12 september voor de 6e keer door het historische stadscentrum van Sint-Truiden lopen. De voorbije maanden kwam het openbare leven tot stilstand door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te stoppen. Deze maatregelen worden sinds enkele weken stap voor stap versoepeld. Toch blijft het nodig om waakzaam te zijn, zeker bij massa-evenementen. Daarom besliste het stadsbestuur om de editie van 12 september uit te stellen. Mogelijk volgt er een alternatieve kersteditie in december.

Pijn in het hart

“Met pijn in het hart hebben we beslist om onze succesvolle, jaarlijkse Monumentenrun (MMR) uit te stellen”, zegt schepen van Sport Jurgen Reniers (CD&V). “We willen in het teken van de volksgezondheid geen enkel risico nemen. Met bijna 4000 lopers, heel wat toeschouwers langs het parcours en verschillende artiesten die zorgen voor animaties kunnen we de nodige social distancing moeilijk garanderen. Bovendien vergt de organisatie van de Monumentenrun een maandenlange voorbereiding, terwijl we op dit moment nog geen definitieve richtlijnen kennen voor massa-evenementen in september.”

MMR Zomerruns

“Als alternatief organiseren we tijdens de zomermaanden wel de MMR Zomerruns”, gaat Reniers verder. “In juli, augustus en september tekenen we een parcours uit in het stadscentrum en in vier van onze deelgemeenten waar je alleen of met vrienden kan gaan lopen. De parcoursen zijn telkens duidelijk bewegwijzerd. Loop je de run binnen de aangegeven periode en registreer je de activiteit op Strava (Strava is wereldwijd één van de meestgebruikte mobiele apps voor het bijhouden van sportprestaties via GPS red.)? Dan maak je kans op een waardebon van 25 euro van Decathlon. Na elke run worden vier bonnen verloot onder alle deelnemers. Ook de man en vrouw die het parcours het snelste afleggen, krijgen telkens een bon.”

Alle info over de MMR Zomerruns vind je hier