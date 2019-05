Stad Sint-Truiden verhoogt toelage van Bert Stippelmans met 40 %: “Visie en management vragen een billijke vergoeding” Dirk Selis

17u04 0 Sint-Truiden De Truiense gemeenteraad buigt zich maandag over een nieuw huishoudelijk reglement. “Het reglement is op maat van Bert Stippelmans geschreven. Hij ziet zijn presentiegeld meer dan 40% stijgen. Terwijl bij het gewone personeel de buikriem wordt aangehaald, is deze opslag slechts schaamteloze zelfbediening te noemen” zegt Gert Stas (sp.a). “De professionalisering van de raadsvergaderingen vergt visie en management en hierover staat een billijke vergoeding” verdedigt Bert Stippelmans (CD&V) zich.

“De vorige aanpassing van het huishoudelijk reglement dateert nog maar van februari 2017, dus het was uitkijken naar de noodzaak van deze nieuwe aanpassing” zegt Gert Stas (sp.a). “Maandelijks wonen gemeenteraadsleden 2 tot 3 raadscommissies bij. Het zijn korte vergaderingen waar meer technische thema’s informatief worden besproken. Gemeenteraadsleden ontvangen hiervoor 125 euro per bijgewoonde vergadering en gewoontegetrouw is het een raadslid dat deze vergaderingen voorzit. Nu zal echter gemeenteraadsvoorzitter Stippelmans steeds de honneurs waarnemen én hij zal hiervoor een dubbele zitpenning ontvangen. Als voorzitter van de gemeenteraad ontving hij al dubbel presentiegeld bij elke vergadering van de gemeenteraad (350 euro) en daar komt dus nu nog minimum 500 euro bij. Op een moment dat de stad naarstig op zoek is naar extra middelen, dat het personeel van het zwembad in de uitverkoop staat, zichzelf een stevige opslag toekennen is onkies.”

Primaat van de politiek

“We hebben de ambitie om onze raadsvergaderingen thematisch te verdiepen. Dat is één van de actiepunten van deze bestuursploeg. Inhoudelijke en gefundeerde debatten over de partijgrenzen heen kunnen immers een constructieve bijdrage leveren aan strategische beleidsplanning en -voorbereiding. Ook de participatieve democratie en het vertrouwen van de burger winnen hierbij. Maar dat gebeurt niet vanzelf. De professionalisering van de raadsvergaderingen vergt visie en management. Ik zal hier vanuit het primaat van de politiek een aanvoerende functie in opnemen. Als raadsvoorzitter fungeer ik immers als een brugfiguur. De diensten van het lokaal bestuur zullen daarbij maximaal ondersteunen vanuit hun brede waaier aan expertise. Hiertegenover staat inderdaad een billijke vergoeding” verdedigt Bert Stippelmans (CD&V) zich.