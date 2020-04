Stad Sint-Truiden organiseert belronde naar 2375 tachtigplussers om te peilen naar hun welzijn Dirk Selis

01 april 2020

20u36 0 Sint-Truiden Het stadsbestuur van Sint-Truiden en de lokale politie Sint-Truiden richten zich tot de 2375 senioren ouder dan 80 jaar. De stad organiseerde een belronde naar alle nog thuis wonende 80-plussers om te peilen naar hun welzijn. Terwijl de wijkagenten van de lokale politie Sint-Truiden bij hen langs gingen om te informeren naar hun hulpbehoeften.

Sint-Truiden is een stad met een hoog aantal senioren. Op dit moment wonen er 2375 senioren ouder dan 80 thuis. “Zij verdienen extra aandacht in deze moeilijke periode”, zegt schepen van Eenzaamheid Pascy Monette (Open Vld). “We proberen oudere mensen, die geen of weinig hulp hebben van buren of naaste familie en nood hebben aan extra ondersteuning, maximaal in kaart te brengen. Tijdens de belronde informeerden de medewerkers van het OCMW deze senioren extra over de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook onze wijkagenten gingen al bij een aantal 80-plussers aan huis langs om te peilen naar hun hulpbehoeften. Een aantal van deze mensen heeft weinig contact met hun naaste familie of buren en kunnen de hulp van de stad, zoals de boodschappendienst of de thuisdiensten van het OCMW, dan ook goed gebruiken.”

Solidaire stad

“Sint-Truiden is een warme en solidaire stad. Niemand mag in onze communicatie uit de boot vallen. Ook ouderen, die dikwijls geen toegang hebben tot sociale media of andere online communicatie, moeten we kunnen verder helpen en voorzien van de nodige informatie. Op enkele dagen tijd pleegden onze medewerkers van de sociale diensten zo’n 350 telefoontjes. Een grote meerderheid van de respondenten kan gelukkig rekenen op hulp van hun naaste familie. Kunnen ze dat niet, dan worden deze mensen doorverwezen naar de thuisdiensten of naar onze boodschappendienst”, besluit burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

