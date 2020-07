Stad Sint-Truiden maakt 150.000 euro vrij voor ‘Formidabele Spaaractie’, die lokaal winkelen moet bevorderen Dirk Selis

09 juli 2020

11u23 0 Sint-Truiden Het stadsbestuur van Sint-Truiden lanceert een nieuwe actie om de lokale middenstand een boost te geven na een moeilijke periode ten gevolge van de coronacrisis. Na de ‘Welkom Terug Bon’, de ‘Aan tafel Bon’ en ‘1001 gratis nachten’ is er nu de ‘Formidabele Spaaractie’. Vanaf zaterdag sparen shoppers in elke winkel punten met de Shop & The City-kaart, 20 punten kunnen ingewisseld worden voor een korting van 10 euro.

Wie komt winkelen in Sint-Truiden, kan de hele zomer lang sparen voor extra korting. Na het succes van de ‘Welkom Terug Bon’, de ‘Aan Tafel Bon’ en ‘1001 gratis nachten’, waarmee het stadsbestuur respectievelijk handel, horeca en logies een economische impuls gaf, start vanaf zaterdag de ‘Formidabele Spaaractie’. Shoppers sparen bij elke aankoop punten met de Shop & The City-kaart. 20 punten kunnen ingeruild worden voor een korting van 10 euro.

Puntensysteem

Een dagelijkse aankoop zoals een bezoek aan de bakker, slager of krantenwinkel levert 1 punt op. Een aankoop in een kleding-, schoenen- of accessoire winkel wordt beloond met 5 punten. In de Truiense horecazaken ontvang je 1 punt. Na 20 punten kan je de korting van10 euro verzilveren, hierna vallen de punten terug op nul en kan het sparen opnieuw beginnen. “Met deze spaaractie belonen we klanten die in onze stad komen shoppen en we motiveren hen om snel weer terug te komen. Hiervoor is een budget van 150.000 euro vrijgemaakt dat we investeren in onze lokale economie. Een fantastische actie waarmee we mensen aan onze stad en lokale handelaars willen binden”, vertelt schepen van Middenstand Jos Pierard (Open Vld).