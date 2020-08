Stad Sint-Truiden laat Augustuskermis doorgaan en laat standgeld vallen: “Onze kermis blijft heilig” “Kermissen van Leuven en Tongeren volgen het voorbeeld van Sint-Truiden” Dirk Selis

21 augustus 2020

12u52 0 Sint-Truiden Vrijdagvoormiddag vonden de veiligheidscel, het stadsbestuur en de foorkramers samen een oplossing waardoor de Augustuskermis van vrijdag 28 augustus tot en met maandag 7 september in Sint-Truiden kan doorgaan. Dat is niet alleen goed nieuws voor de foorkramers, maar ook voor de vele Truienaren en bezoekers van de stad is dit een opsteker.

“De Augustuskermis is heilig voor een Truienaar hè”, zegt een opgeluchte schepen van Middenstand en Evenementen Jos Pierard (Open Vld). “Op voorstel van de foorkramers zelf zal de Augustuskermis plaatsvinden op de Veemarkt. Hier komen 72 attracties in een afgesloten zone met toegang voor 400 bezoekers zoals opgelegd door de nationale overheid. We hopen dat de bezoekers voor of na hun bezoek aan de kermis ook naar het gezellige stadscentrum afzakken om te shoppen of te genieten van ons horeca-aanbod.”

Geen standgeld

Op 11 augustus nog trok een caravaan van 130 kermiswagens zo’n 200 kilometer door de provincie Limburg. “Elke gemeente willen we doorkruisen. Want de Limburgse burgemeesters moeten niet denken dat wij niet bestaan. Ook al hebben ze 85 procent van onze kermissen geschrapt”, zei Steve Severyns van de Verdediging der Belgische Foorreizigers toen. Daar hadden ze in Sint-Truiden zeker oren naar. Het stadsbestuur beslist dat de foorkramers dit jaar geen standgeld moeten betalen. Daarnaast maakt ze 15.000 euro vrij om een deel van de kosten te vergoeden. De foorkramers die hun inkomsten deze zomer zagen wegsmelten zijn erg blij met de steun die ze van het Truiense stadsbestuur krijgen. “Super van Sint-Truiden, ook dat ze het standgeld laten vallen. Dankzij dit signaal volgen nu ook de kermissen van Tongeren en Leuven”, reageert Severyns vandaag.

Afgesloten kermiszone

“Veiligheid en gezondheid staan voorop. De volledige organisatie van de augustuskermis met haar 72 kermiskramen zal uitgerust zijn met het nodige hygiënemateriaal. Via toegangscontrole zal het aantal bezoekers op de kermis geteld worden, zoals de Nationale Veiligheidsraad ons voorschrijft. Daarnaast wordt er gewerkt met een looprichting en is de volledige kermiszone afgesloten. We zijn ontzettend blij als stadsbestuur dat onze Augustuskermis kan doorgaan en hopen dat vele Truienaren en Haspengouwers met hun bubbel onze jaarlijkse kermis zullen bezoeken”, besluit burgemeester Veerle Heeren (CD&V).