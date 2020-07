Stad Sint-Truiden kiest voor kleinschaliger evenementenbeleid: “Veiligheidslabel moet inzicht geven in COVID-risico” Dirk Selis

10 juli 2020

08u40 1 Sint-Truiden Sint-Truiden kiest de komende maanden voor een kleinschaliger evenementenbeleid omwille van de dreiging van het Coronavirus. “Algemene regel is dat iedereen die iets wenst te organiseren op het openbaar domein, voorafgaandelijk een toestemming moet aanvragen bij het stadsbestuur”, zegt schepen van Evenementen Jos Pierard (Open Vld).

“Op 30 juni verscheen een nieuw ministerieel besluit in het kader van de versoepelingen van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coroanavirus. Naar aanleiding van het ministerieel besluit heeft de stad Sint-Truiden beslist om de komende maanden te kiezen voor een aangepast evenementenbeleid”, steekt burgemeester Veerle Heeren (CD&V) van wal. “Organisatoren en verenigingen kunnen nog steeds activiteiten of evenementen organiseren, maar dienen zich daarbij te houden aan de nodige maatregelen en moeten hierbij steeds een aanvraag indienen bij de stad Sint-Truiden.”

Verenigingsleven

Zo kan het verenigingsleven - mits naleven van de diverse aanbevelingen en protocollen – terug van start gaan: maximum 50 personen kunnen onder toezicht van een begeleider, trainer, meerderjarige jeugdleider samenkomen. Vanaf 1 juli mogen maximum 200 mensen binnen en 400 mensen buiten samenkomen, vanaf 1 augustus 400 mensen binnen en 800 mensen buiten. Maar ook hiervoor zijn strikte voorwaarden en protocollen bepaald.

“Algemene regel is dat iedereen die iets wenst te organiseren met meer dan 200 personen of, ongeacht het aantal personen, iets op het openbaar domein wil organiseren, voorafgaandelijk een toestemming moet aanvragen bij het stadsbestuur. We hebben hiervoor een nieuwe aanvraagprocedure uitgewerkt die te raadplegen is via onze website”, zegt schepen van Evenementen Jos Pierard (Open Vld).

Veiligheidslabel

“De stad Sint-Truiden zal elke aanvraag beoordelen aan de hand van het label dat de activiteit krijgt in de COVID Event Matrix, die aangereikt is door de federale overheid”, gaat burgmeester Heeren verder. “Dit veiligheidslabel geeft een inzicht in het COVID-veiligheidsrisico van een evenement. Bijkomend zullen we aan de hand van de bepalingen van ons lokaal politiereglement beslissen of de organisatie van een activiteit al dan niet kan worden goedgekeurd. We treffen deze maatregel om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en onze inwoners maximaal te beschermen.”