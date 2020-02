Stad Sint-Truiden gaat voortaan samenwerken met Animal Rescue Service Dirk Selis

03 februari 2020

13u21 0 Sint-Truiden Een dier in nood? Een kadaver langs de weg? In Sint-Truiden neem je hiervoor vanaf nu contact op met de Animal Rescue Service. De stad Sint-Truiden sloot een overeenkomst met de organisatie om deze taken op haar grondgebied uit te voeren.

Spijtig genoeg hebben we het allemaal al eens gezien: een aangereden hond, een gewonde kat langs de kant van de weg, een vogel die zichzelf in een benarde situatie heeft gebracht. We vinden het vanzelfsprekend dat dit wordt opgelost. Maar wie zorgt daarvoor? “Als stadsbestuur slaan we hiervoor de handen in elkaar met Animal Rescue Service. Bij hen kunnen onze inwoners terecht voor alle interventies op ons grondgebied voor dieren die in een noodsituatie verkeren. De Animal Rescue Service kan snel ter plaatse zijn, wat de kans vergroot dat het met de dieren nog goed afloopt”, zegt schepen van Dierenwelzijn Ingrid Kempeneers.

Centraal aanspreekpunt

Soms komt hulp helaas ook te laat, als het aangereden of gewonde dier al overleden is op het moment dat het wordt aangetroffen. Ook in dat geval snelt de Animal Rescue Service ter plaatse. “Vroeger deden we voor deze service een beroep op de brandweer. We kiezen er nu voor om ook voor het ophalen van kadavers samen te werken met Animal Rescue Service. Op deze manier hebben onze inwoners één centraal aanspreekpunt voor alles wat gewonde of dode dieren op het openbaar domein aanbelangt”, aldus burgemeester Veerle Heeren.

Wie een dier in nood aantreft, kan contact opnemen met de Animal Rescue Service op 0499 89 98 99.