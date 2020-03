Stad Sint-Truiden gaat subsidies toekennen in strijd tegen wateroverlast Dirk Selis

12 maart 2020

16u38 4 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden gaat nieuwe subsidies voor waterpreventieve maatregelen toekennen. De ondersteuning omvat de aanlevering van een professioneel advies en een financiële tegemoetkoming van 75% van de bewezen kosten met een maximum van 5.000 euro.

“Truienaren die zich wensen te beschermen tegen water- en modderoverlast met waterpreventieve maatregelen kunnen voortaan en subsidie aanvragen bij de stad Sint-Truiden”, vertelt schepen van Openbare Werken Ingrid Kempeneers (CD&V). “Ik denk maar aan het installeren van terugslagkleppen, het aanleggen van beschermdijken of keermuren, het plaatsen van verwijderbare schotten, het aanbrengen van een waterdichte coating of het aanleggen van drempels voor een ondergrondse garage.”

Professioneel advies

“De ondersteuning omvat de aanlevering van een professioneel advies en een financiële tegemoetkoming van 75% van de bewezen kosten met een maximum van €5.000 incl. btw per aanvraag voor een bewoonde woning of een pand dat in gebruik is voor beroepsdoeleinden. Mensen die een dergelijk subsidieaanvraag wensen te doen, kunnen dat schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen. Het volledige reglement en de praktische gegevens zijn weldra terug te vinden op de website van de stad Sint-Truiden onder de rubriek bouwen en wonen.”