Stad Sint-Truiden gaat gratis compost en houtsnippers aan zijn inwoners aanbieden: “Tuinieren is weer helemaal in” Dirk Selis

24 januari 2020

09u11 6 Sint-Truiden Tuinieren is weer helemaal in. Ook de moestuin met zelfgekweekte groenten is terug van weggeweest. “Burgers helpen met hun tuin mee aan het vergroenen van onze gemeente. Maar planten hebben voedingsstoffen nodig om te groeien”, zegt Peter Van Dam van oppositiepartij Groen. Hij vraagt aanstaande maandag aan de Truiense gemeenteraad om een verdeelpunt van compost en houtsnippers in Sint-Truiden te installeren.

“De beste voedingsstof voor ons milieu en met de minste CO2-uitstoot is en blijft compost”, zegt Van Dam. “Daarom vragen wij aan de Truiense gemeenteraad om initiatief te nemen tot het opzetten van een verdeelpunt van compost en houtsnippers van Limburg.net. Een punt waarbij burgers van Sint-Truiden dit kunnen komen afhalen tegen een lichte vergoeding.”

Gratis

En het ziet er naar uit dat de meerderheid ingaat op de vraag van Groen. “Wij zijn van in augustus bezig om dit op poten te zetten”, zegt schepen van Natuur Ingrid Kempeneers (CD&V). “Dus volmondig ‘ja’ op deze vraag en wij zouden dit graag gratis aanbieden. Peter Van Dam van Groen is mij voor met zijn vraag, maar in principe waren we nog juist op de nota aan het wachten van de milieudienst en dan kunnen we van start.”