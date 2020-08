Stad Sint-Truiden financiert nu toch verplichte rioleringsafkoppeling voor alle inwoners in de Driewilgenstraat Dirk Selis

11 augustus 2020

De Stad Sint-Truiden gaat nu toch de kosten te dragen van de rioleringswerken van de ganse Driewilgenstraat. Toen eerder dit jaar bleek dat de helft van de inwoners plots moest betalen voor hun aansluiting op de nieuwe gescheiden riolering, stond de straat in rep en roer. "Wij betalen allemaal belastingen, wonen in hetzelfde dorp, zelfs in dezelfde straat en willen allemaal op gelijke wijze behandeld worden", klonk het resoluut.

Maar de stad Sint-Truiden wou aanvankelijk niet ingaan op de verzuchtingen van de bewoners. “Enkel de woningen in de Driewilgenstraat die behoren tot het afkoppelingsgebied Vrijheersstraat hebben recht op deze subsidie”, klonk het bij schepen van Openbare Werken Ingrid Kempeneers (CD&V) in februari 2020 . “Dit staat ook zo in de beslissing van het college. De andere inwoners van de Driewilgenstraat behoren niet tot project Vrijheersstraat. “Maar de bewoners gingen in het verweer en een petitie en een klacht bij de gouverneur later is de schepen bijgedraaid. “Om onze inwoners bij deze werken een duwtje in de rug te geven, hebben we als stadsbestuur in 2017 beslist om de afkoppelingswerken in enkele vooraf bepaalde straten, waaronder de Driewilgenstraat, uit te voeren op kosten van het stadsbestuur of een subsidie uit te keren aan personen die dit in eigen beheer doen. Op die manier is de volledige straat voorzien van een duurzaam rioleringsstelsel wat ook het risico op overstromingen verkleint”, zegt diezelfde schepen Kempeneers vandaag.

Bijgedraaid

Ook de Truiense N-VA, die binnen het schepencollege in dit dossier aanvankelijk op de rem stond, is bijgedraaid. “Ondanks dat er juridisch geen enkele verplichting is om als stad de kosten te dragen van de rioleringswerken in dit deel van de Driewilgenstraat, vinden we het belangrijk om ook dit laatste dossier van afkoppeling tot een goed einde te brengen. Het is belangrijk dat de werken kunnen hervatten zodat de buurtbewoners niet langer dan nodig in het stof blijven zitten en de schoolomgeving opnieuw veilig is voor de kinderen”, besluit schepen van Financiën Jo François.