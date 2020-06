Stad Sint-Truiden en Elia lanceren nieuwe campagne rond veilig werken in de buurt van hoogspanningslijnen Dirk Selis

16 juni 2020

18u00 0 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden en Elia, beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, waarschuwen landbouwers en fruittelers opnieuw voor de risico’s verbonden aan werken in de buurt van hoogspanningslijnen. Ze lanceren daarom een vernieuwde infobrochure en een campagne op sociale media.

Het werken onder hoogspanningslijnen is niet zonder risico. Zelfs zonder het aanraken van dergelijke lijnen, kan men getroffen worden, bijvoorbeeld door overslag via een geleidende ladder of hoogtewerker. Netbeheerder Elia heeft duidelijke richtlijnen over de afstanden die je moet respecteren wanneer je in de buurt van een hoogspanningslijn werkt. Deze zijn opgenomen in een vernieuwde brochure die mensen moet bewustmaken van de risico’s bij het werken onder hoogspanningslijnen.

Fruitpluk

“Samen met Elia richten we ons de komende dagen en weken vooral naar fruittelers en landbouwers. Het zijn zij die op het grondgebied van Sint-Truiden voornamelijk werkzaam zijn in zones waar zich ook hoogspanningslijnen bevinden. De brochure ‘veilig werken in de buurt van hoogspanningslijnen’ moet hen de nodige info geven over hoe ze best in deze zones werken. De brochure zal in de loop van de volgende dagen bij hen in de bus vallen. We koppelen hier bovendien nog een online campagne aan. Het is vooral van belang dat men op een veilige afstand van de hoogspanningslijnen blijft, zodat ongevallen bij de fruitpluk, die binnenkort op volle toeren zal draaien, kunnen vermeden worden”, zegt schepen van Landbouw en fruitteelt Johan Mas. En dat zoiets niet ondenkbaar is, moesten we helaas enkele jaren geleden meemaken toen fruitteler Joeri Reniers overleed aan de gevolgen van elektrocutie

30.000 tot 380.000 volt

“Elia exploiteert in België hoogspanningslijnen van 30.000 tot 380.000 volt. Hoe hoger de spanning, hoe verder je uit de buurt van de hoogspanningsinstallatie moet blijven. Elk voorwerp dat binnen de veiligheidsperimeter van een hoogspanningslijn komt, kan een dodelijke elektrische vlamboog veroorzaken. Met deze vernieuwde brochure proberen we iedereen die in de buurt van een hoogspanningslijn werkt, te voorzien van deze levensnoodzakelijk informatie”, voegt Frédéric Dunon, Chief Assets Officer van Elia toe.

“Veiligheid en welzijn van onze bevolking en onze ondernemers zijn enorm belangrijk. We doen er dan ook alles aan om hen samen met Elia zo goed mogelijk te informeren over werken in deze risicozones. Ongelukken tot een minimum beperken is daarbij absolute prioriteit”, besluit burgemeester Veerle Heeren.