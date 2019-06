Stad reageert in Kunstgrasdossier: “Er zijn fouten gemaakt, nu moeten we kosten voor Sint-Truiden minimaliseren” Dirk Selis

18 juni 2019

09u04 0 Sint-Truiden Gisterenavond werd het ontwerp van dadingsovereenkomst tussen de stad en de nv Sportinfrabouw goedgekeurd. Hiermee ‘anticipeert’ de bestuursploeg naar eigen zeggen op een quasi zekere beslissing van de Raad van State en beperkt het de financiële gevolgen voor de stad tot een minimum.

Het stadsbestuur, aangevoerd door CD&V, had niet correct gehandeld bij het aanduiden van een aannemer voor de aanleg van het kunstgrasveld in Velm. De opdracht ging te vlot naar het bedrijf van Guy Derriks, in een vorig leven CD&V-kopman in Borgloon. Twee juridische procedures later, betaalt de stad nu een schadevergoeding van 42.000 euro aan Sportinfrabouw, de benadeelde firma. “Dit dossier is een voorbeeld van slecht bestuur, favoritisme en arrogantie”, zegt Stas nog. “Uitspraken van hogere instanties gewoon negeren en ervan uitgaan dat de tegenpartij minder tijd en rechtsmiddelen heeft. Dat is wat hier gebeurde.” fulmineerde Gert Stas van de sp.a-oppositie.

Best and Final Offer

“Een bestek werd opgemaakt met technische bepalingen zoals gesteld in het verleden. Een nationale publicatie werd gedaan. Twee kandidaten schreven zich in” legt schepen van Overheidsopdrachten Jo Francois (N-VA) uit. “De offertes werden technisch nagekeken en goedgekeurd door het studiebureau op basis van het bestek. Beide kandidaten dienden een BAFO in (aangepaste definitieve offerte op basis van gelijke voorwaarden) . De voordeligste offerte werd dan ook gekozen. De andere kandidaat legde zich hierbij niet neer. Een beroep bij de Raad van State werd ingediend.Op advies van de raadsheer van de stad werd een aanpassing van het besluit goedgekeurd inzake de motivering. Ook hiertegen werd een beroep ingediend bij de Raad van State. De aanleg van het nieuwe kunstgrasveld is immers al afgerond, tot groot genoegen van de Truiense sportclubs”

Fouten gemaakt

“Er zijn in dit dossier fouten gemaakt in de vorige legislatuur. Wat mij nu rest is de schade voor stad zo als mogelijk te beperken. Daarom gaan wij over tot het betalen van een schadevergoeding van 42.440 euro (zijnde 10% van het offertebedrag plus de gerechtskosten) aan nv Sportinfrabouw, aan wie de opdracht niet toegekend werd. Al de stappen werden nauwkeurig opgevolgd en na technisch en juridisch advies uitgevoerd. Het is namelijk onze plicht om als goede huisvader op te treden en de schade voor onze stad zoveel mogelijk te beperken. Vandaar dit dadingsvoorstel”, zei schepen van financiën Jo François.