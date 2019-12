Stad doekt PITfestival op Sint-Truiden

06 december 2019

15u19 1 Sint-Truiden PITFestival, het Haspengouwse stadsfestival opgericht in 2018, wordt door de Stad Sint-Truiden volgend jaar niet meer georganiseerd. Ondanks de keuze in de meerjarenplanning om op cultureel vlak kleinschalige en authentieke evenementen te willen organiseren werd het stadsfestival toch geschrapt.”We moeten clusteren en besparen”, klonk het vandaag op de persconferentie van het schepencollege.

In 2018 organiseerde vzw PIT de eerste editie van hun gelijknamige stadsfestival. Het werd een voltreffer waar lokaal talent gecombineerd werd met grote namen zoals The Kids en De Kreuners die samen voor een overvolle markt zorgden. Vanaf dag één bewees de organisatie ook dat ze out-of-the box denken. Zo organiseerde ze het hoogste optreden van Haspengouw, op de Abijtoren, en werd er zelfs een extra (roze) kerk op de markt gebouwd. PIT ging in 2019 verder op dit elan van creativiteit en bood ook ruimte aan voor lokale kunstenaars.

Lokale bands

“Twee jaar geleden kreeg ik de vraag om een project ‘met visie’ uit te werken om Sint-Truiden ook muzikaal op de kaart te zetten”, vertelt Wynants. “We hebben toen -letterlijk- een pitje geplant om onze lokale bands podiumkansen te geven en er een topdag voor de horeca van te maken. Resultaat was een muzikaal parcours doorheen Sint-Truiden, van het gezellige EXPORT podium aan het jeugdhuis voor de lokale bands, tot een volgelopen Grote Markt voor De Kreuners.”

Jammer

“Dat één zwaluw de lente niet maakt hebben we dit jaar mogen ondervinden. Het experiment om PITfestival tegelijk met Haspengouw Zingt te programmeren (en zo een muzikaal parcours te creëren voor ieders muzikale smaak) was niet succesvol. Te heet? De ‘drache Nationale’ omstreeks 15u.00? Omdat het betalend was? Verkeerde headliners gekozen? Maar dat de Stad Sint-Truiden geen budget meer voorziet in haar begroting wegens andere financiële katjes te geselen, is natuurlijk jammer voor dat pitje dat twee jaar geleden werd geplant. Onze vzw blijft vragende partij om lokale bands tenminste één keer per jaar podiumkansen te geven. We blijven het belangrijk vinden dat er naast ‘the usual’ coverbands en schlagers ook ruimte is voor jazz, hiphop en rock, ook al bereiken we daar niet het grote publiek mee. Dat we nog niet dé formule gevonden hebben die werkt voor Sint-Truiden is duidelijk, maar wat ons betreft blijven we zoeken tot alle violen gestemd zijn. We doen het “for the love of music”, want als wij het niet doen, wie dan wel”, vraagt Wynants zich af.