Sporting Aalst zit zonder kantine: Schepen van Sport Reniers belooft rot dak tijdig te herstellen Dirk Selis

24 juni 2019

13u30 2 Sint-Truiden De mensen van Sporting Aalst zitten met de handen in de haren. Het dak van hun kantine is rot en de burgemeester heeft het gebouw afgesloten omwille van de veiligheid. “Zelfs zo rot dat een ervaren dakwerker niet op ons dak durft wandelen” zegt Nico Guilliams. Maar de stad Sint-Truiden heeft nu een dakwerker gestuurd en belooft het dak op haar kosten tijdig te herstellen.

“We zijn al jaren op zoek naar een oplossing voor ons dak, bij de minste regenval loopt het water langs de muren en elektriciteitskabels naar beneden” vertelt Nico Guilliams van Sporting Aalst. “Afgelopen maand hebben we meerdere emmers moeten leegmaken omdat deze dagelijks gevuld werden” vertel De kantine werd door de burgemeester dan ook afgesloten Onveilig en bijgevolg dus ook onbruikbaar. Het volgende seizoen staat momenteel dus voor een gesloten deur. Indien dit probleem niet snel wordt aangepakt moet er een B-plan worden opgesteld, onze voorbereiding start namelijk op 23 juli. Deze kunnen we niet laten doorgaan in Aalst als we geen gebruik kunnen of mogen maken van onze kantine en kleedkamers. Wij steken hier persoonlijk veel van onze vrije tijd, verlofdagen en energie in. Ieder van ons doet dit met plezier en met volle enthousiasme. Het zou dus zonde zijn van alle reeds geleverde financiële en persoonlijke inspanningen als we dit euvel nu niet kunnen overwinnen.”

Kosten voor de stad

Maar de kersverse schepen van Sport Jurgen Reniers (CD&V) komt nu met een oplossing: “De dakwerker is ondertussen ter plaatse en we verwachten deze week een offerte en snel en tijdig herstel. Uiteraard zal de stad de kosten van de herstelling voor zich nemen” besluit Reniers. Het ziet er dus naar uit dat Sporting Aalst fris en monter aan het nieuwe voetbalseizoen kan beginnen.