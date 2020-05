Sporten in groep weer mogelijk vanaf 18 mei mits aanvraag Dirk Selis

15 mei 2020

17u36 0 Sint-Truiden Deze week kondigde de Nationale Veiligheidsraad een verdere versoepeling van de coronamaatregelen aan. Door die versoepeling wordt het vanaf maandag 18 mei weer mogelijk om in clubverband te sporten. Dat kan met maximaal 20 personen onder begeleiding van een verantwoordelijke. Daarbij moeten altijd de afstandsregels gerespecteerd worden.

“Het stadsbestuur volgt deze aanbevelingen graag, gezien sporten in openlucht zal bijdragen tot een gezond lichaam en geest. De atletiekpiste en het kunstgrasveld van het sportcentrum Tuinwijk in Nieuw Sint-Truiden zullen opnieuw in gebruik genomen worden”, vertelt schepen van Sport Jurgen Reniers.

Concreet betekent dit dat zowel de atletiektrainingen op de piste van Nieuw Sint-Truiden als de lessen die plaatsvinden in openlucht in kleine groepjes van maximaal 20 personen inclusief begeleider en lesgever, opnieuw kunnen plaatsvinden. Dat mits naleving van de afstandsregels en zonder gebruik te maken van voorzieningen zoals douches of cafetaria. De dienst Sport zal toezicht houden en er wordt controle gedaan op de naleving van de voorwaarden.

Verder is er een mogelijkheid uitgewerkt om ook particuliere sportaanbieders hun activiteiten te laten hervatten. Ook zij kunnen vanaf maandag, na goedkeuring van de stad, lessen en sportmomenten aanbieden in openlucht en uitsluitend voor contactloze sporten.

Verplichte aanvraag

“Iedereen snakt naar beweging. Helaas kan dat niet zoals we gewend zijn. Om sportlessen van verenigingen of private aanbieders (zoals yoga, turnen, seniorengym...) mogelijk te maken, zullen wij ze tijdelijk toestaan op het openbaar domein. Zo kunnen activiteiten die nu tijdelijk georganiseerd worden door erkende sportverenigingen of sportinstructeurs in het stadspark of op het grasveld van het Speelhof of bij slecht weer onder de Veemarkthallen plaatsvinden. Die activiteiten moeten vooraf aangevraagd worden bij de dienst Sport en goedgekeurd zijn”, besluit burgemeester Veerle Heeren.