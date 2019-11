Spontane ochtendstaking luwt in de namiddag bij Punch Powertrain Dirk Selis

07 november 2019

09u56 0 Sint-Truiden “Toen de arbeiders en bedienden vanmorgen te horen kregen dat het management van Punch Powertrain een vergadering met de vakbonden eenzijdig had afgezegd, brak er een spontane staking uit. De personeelsleden bleven in de kantine zitten en weigerden aan het werk te gaan”, zegt Raf Dal Cero van ABVV Metaal. Later in de namiddag gingen de arbeiders weer aan de slag.

Punch Powertrain – een producent van versnellingsbakken in Sint-Truiden – schrapte in september opnieuw 120 banen. 32 arbeiders en 88 bedienden staan ten laatste in maart 2020 op straat. Het totaal verlies kwam zo op 308 jobs. “Ondertussen zijn wij aan het onderhandelen met het management van Punch, maar zij willen het sociaal plan pas onderhandelen als de consultatieronde, waar we nu nog aan bezig zijn, definitief afgesloten is. Vandaag (donderdag, red.) kwam dan het bericht dat ze een geplande vergadering niet wil laten plaatsvinden. Dit was genoeg voor de zeer ongeruste personeelsleden om spontaan in een staking over te gaan”, vertelt vakbondsman Raf Dal Cero van ABVV Metaal.

Later op de dag gingen de arbeiders weer aan de slag toen het management hen de volgende weken meer en transparante informatie beloofde.