Speelhof in Sint-Truiden mag op restauratie rekenen van 3,3 miljoen euro Giulia Latinne

04 oktober 2020

08u39 1 Sint-Truiden Het Speelhof van Sint-Truiden wordt gerestaureerd en mag op een premie van 3,3 miljoen euro rekenen. Naast de opwaardering van de monumenten op de site, komt er ook meer ruimte voor toerisme, horeca, ontspanning en educatie. Op die manier wil de stad Sint-Truiden inzetten op een geïntegreerde erfgoedzorg.

Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele geeft groen licht voor de restauratie van het Speelhof in Sint-Truiden, en dat met een premie van 3,3 miljoen euro. “De restauratie van het Speelhof kadert in een innovatieve herbestemming waarbij de totaliteit van het historische complex een waardevolle en duurzame invulling krijgt”, informeert Diependaele. Uitgebreide details over de restauratie zijn voorlopig nog niet bekend.