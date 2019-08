spa.a hekelt miljoenenproject meerderheid: “Geen blanco cheque voor Minderbroederssite” Dirk Selis

27 augustus 2019

11u29 0 Sint-Truiden De eerste stap in de herbestemming van de voormalige gebouwen van de minderbroeders is gezet. De stad Sint-Truiden gaat de komende drie maanden op zoek naar een multidisciplinair projectteam om er een culturele site uit te bouwen met daarin ook het Huis van de Truienaar, het nieuwe stadskantoor. “We laten geen stof vergaren op dit waardevolle stadserfgoed”, klinkt het. Maar de oppositie hekelde tijdens de gemeenteraad de komst van weer een nieuw miljoenenproject.

Eerder dit jaar moest Sint-Truiden na 800 jaar afscheid nemen van de laatste minderbroeders in de stad. Het lokaal bestuur nam daarbij de erfpacht op de site over, met de bedoeling er een nieuwe invulling aan te geven om zo de nagedachtenis aan de vroegere bewoners levend te houden. Vanuit de dienstbare filosofie van de minderbroeders is het uitgangspunt om er een culturele site uit te bouwen waarin ook het Huis van de Truienaar een plaats krijgt. Dat wordt het nieuwe stadskantoor, dat een toonbeeld moet zijn voor moderne dienstverlening op maat van de burger. Om dit te realiseren, gaat het stadsbestuur op zoek naar een multidisciplinair team met daarin zowel een ontwikkelaar, architect, landschapsarchitect, aannemer, onderhoudsfirma en ICT-partner.

Bouwwerken in 2021

De gemeenteraad keurde maandag hiervoor een zogenaamde selectieleidraad goed op basis waarvan kandidaten zich kunnen aandienen. “Hoewel de minderbroederssite dan wel mag gesloten zijn, wil dat niet zeggen dat wij er in de tussentijd stof laten vergaren. Tegen 2024 bouwen we er het Huis van de Truienaar met daarrond een culturele site. We omringen ons nu daarom met specialisten om te onderzoeken hoe we de toekomstige functies van de site harmonieus kunnen vervlechten met de geschiedenis van dit waardevolle stukje stadserfgoed. Afhankelijk van hoe vlot de voorbereidingen verlopen, mikken we op medio 2021 om met de bouwwerken te beginnen”, verduidelijkt burgemeester Veerle Heeren.

Miljoenenproject

“Wie zal dat betalen?”, stak Gert Stas (sp.a) gisteren tijdens de gemeenteraad van wal. “Er wordt bewust met geen woord gerept over het kostenplaatje. Als de Truienaar een huis wil bouwen kijkt hij eerst naar zijn budget, maar voor het huis van de Truienaar speelt geld precies geen rol. Dat dit opnieuw een miljoenenproject zal worden staat als een paal boven water. Op dit eigenste moment zit onze stad al in geldnood en wordt eigen patrimonium te koop gesteld. Denk maar aan de Muziekschool en het Oud-Atheneum. Daarenboven wordt er drastisch bespaard op de werkingskosten van de diensten (-20%) en daarbij dus op de dienstverlening voor de Truienaar. Komt daarbij dat de stad al een rampzalig ‘trackrecord’ heeft als het gaat over bouwprojecten. laat we vooral aan het miljoen schadevergoeding voor de aanleg van de Grote markt niet vergeten, de dure en trage oplevering van de Gazometersite, de verliesverkoop van de Manège en het stopzetten van het Veemarktproject. De stad vraagt aan de Truienaar een blanco cheque voor een nog in te vullen prestigeproject. Zoveel vertrouwen verdient ons huidig stadsbestuur niet”

