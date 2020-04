Sp.a wil voor 15 mei herbruikbaar mondmasker voor elke Truienaar. Burgemeester Heeren: “Provincie moet gecoördineerd initiatief nemen” Dirk Selis

22 april 2020

11u28 0 Sint-Truiden Sp.a Sint-Truiden wil de stad de opdracht geven gratis herbruikbare mondmaskers ter beschikking te stellen. De zwaarst getroffen stad heeft de plicht haar burgers te beschermen. Het voorstel komt op tafel op de online gemeenteraad van volgende maandag. “We onderzoeken verschillende pistes, maar dringen ook aan bij de provincie om een gecoördineerd initiatief te nemen voor alle steden en gemeenten”, reageert burgemeester Veerle Heeren (CD&V).

“Sint-Truiden is hard getroffen in deze coronacrisis, maar gelukkig lijkt een dalende trend zich ingezet te hebben”, steekt fractieleider Gert Stas (sp.a) van wal. “Het is dringend nodig om onze stad goed voor te bereiden op een geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen. Mondmaskers zullen onmiskenbaar een belangrijk deel zijn van de exitstrategie. Daarbij komt dat, alle goede initiatieven ten spijt, niet iedereen zelf een mondmasker kan stikken, of online bestellen. Het aanbod bij de lokale handel is dan weer te beperkt en prijzig. Daarnaast blijft het ook onduidelijk welk type mondmasker geschikt is én hoe het te gebruiken. Sommige burgers zullen het heft in eigen handen nemen, sommigen zullen ‘foert’ zeggen en velen zullen verweesd achterblijven. De stad heeft hier een rol te spelen. De inzet is hoog. Gemeenten als Leuven, Lubbeek, Mechelen, Zottegem, Heers en Hoeselt hebben al beslist om mondmaskers voor hun inwoners te voorzien. Sint-Truiden kan, om bovengenoemde redenen écht niet achter blijven. Blijven wachten op andere instanties is in onze situatie spelen met vuur.”

Duurzaam

“Er zijn vele types mondmaskers te verkrijgen en elke gemeente kiest zoals het voor hen best past”, gaat Stas verder. “Leuven en Mechelen en Lubbeek, bijvoorbeeld, hebben gekozen voor een herbruikbare, duurzame en wasbare versie. Gezien de onzekerheid over de duur van de epidemie lijkt dat een zeer verdedigbare keuze. Omdat enerzijds de maskers vooral nut hebben voor volwassenen en het aandeel van kinderen in de corona-epidemie nog onduidelijk is, raden we aan om mondmaskers te voorzien voor elke Truienaar ouder dan 12 jaar. De verdeling van die maskers dient minstens te gebeuren voor 15 mei.”

Onderlinge wedloop

“We moeten er inderdaad mee voor zorgen dat al onze inwoners mondmaskers ter beschikking krijgen”, reageert burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “Op dit moment onderzoeken we dit samen met het schepencollege en deskundigen van het ziekenhuis. Enerzijds zijn chirurgische mondmaskers een mogelijkheid in eenmalig gebruik. Ze zijn goedkoper in aankoop maar hebben een beperkte gebruiksduur. Die zijn interessant om te gebruiken bij eenmalige kleinschalige bijeenkomsten, indien die weer toegelaten worden. Anderzijds bestuderen we als stad het aanbod van stoffen herbruikbare en wasbare mondmaskers. We onderzoeken verschillende pistes, maar dringen ook aan bij de provincie om een gecoördineerd initiatief te nemen voor alle steden en gemeentes. Zo vermijden we een onderlinge wedloop of opbod.”