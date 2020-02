Sp.a wil personenalarmsysteem voor hulpbehoevende alleenstaanden Dirk Selis

17 februari 2020

09u43 0 Sint-Truiden “Wij willen samen met met OCMW, stadsdiensten en mutualiteiten de hele groep hulpbehoevende alleenstaanden pro-actief aanschrijven en info geven over het personenalarmsysteem”, licht raadslid Erwin Vaes zijn voorstel toe. De Truiense sp.a heeft zijn voorstel maandagavond op de gemeenteraad als een extra punt toegevoegd. Schepen van Eenzaamheid Pascy Monette is niet enthousiast.

“Eenzaamheid vreet aan een samenleving”, steekt raadslid Erwin Vaes van wal. “Met een triest dieptepunt toen in Velm een man pas na twee maanden dood werd aangetroffen in zijn sociale woning. Het pijnlijke voorval toont ons de gevaren voor de groep -hulpbehoevende alleenstaande. Daarbij groeit deze groep zienderogen. Om de risico’s gevoelig te verminderen bestaat er al enkele jaren het personenalarmsysteem. Dit systeem werkt met 1 druk op de knop via een polsbandje of halsketting, waarmee het systeem je binnen de minuut in contact stelt met eerstelijnshulp via familie of operator. Hulp is zo nooit veraf!

Levens redden

“De prijs voor dergelijk systeem bedraagt bij een mutualiteit een éénmalige installatiekost van 45 euro en een maandelijkse huur van minimum 16 euro. Dit systeem is echter onderbenut bij de groep alleenstaande-hulphoevenden omdat het té weinig bekend is, en omdat de prijs nog steeds een te hoge drempel is. Uit mijn ervaring kan ik jullie echter zeggen: Dit toestel werkt en redt levens!”, vertelt Vaes die bij De Voorzorg werkt. “Daarom stelt sp.a voor om samen met OCMW, stadsdiensten en mutualiteiten de hele groep hulpbehoevende alleenstaanden pro-actief aan te schrijven en info geven over het personenalarmsysteem. Om voor hen het financieel dragelijk te maken vragen we, voor de de groep alleenstaanden met sociaal tarief, een jaarlijkse tussenkomst van 75 euro en eenmalige tussenkomst in installatie van 25 euro. Eenzelfde tussenkomst is bijvoorbeeld in Borgloon al van kracht en werkt goed.”

Nog even geduld

“Het personenalarmsysteem dat raadslid Erwin Vaes voorstelt, is reeds jaren in gebruik”, reageert schepen van Eenzaamheid Pascy Monette. “De thuisdiensten van het Zorgbedrijf hanteren deze mogelijkheid al vele jaren en werken hiervoor samen met de verschillende ziekenfondsen. Dit personenalarmsysteem heeft de voorbije jaren zijn verdiensten bewezen maarvoldoet niet langer aan de nieuwe noden van eenzame mensen alsook van personen met dementie. Bij de thuisdiensten van het Zorgbedrijf is men momenteel een innovatief systeem aan het uittesten. Zodra de testfase is afgerond, komen zij met deze nieuwe dienstverlening op de markt. Deze zal in de loop van de maand maart worden voorgesteld. De kracht van dit innovatieve product zit in de combinatie van continue telefonische bereikbaarheid enerzijds en traceerbaarheid anderzijds. De bereikbaarheid en de mogelijkheid tot contact kan ook de eenzaamheid doorbreken. De kostprijs is bovendien lager dan de bijdrage die momenteel aangerekend wordt voor het klassieke personenalarmsysteem.Dus nog even geduld”, besluit Monette.