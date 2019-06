Sp.a wil dat Audit Vlaanderen ‘kunstgrasdossier’ onder de loupe neemt Dirk Selis

18 juni 2019

13u02 1 Sint-Truiden “Misschien wordt het tijd dat Audit Vlaanderen eens een aantal investeringsdossiers van de stad Sint-Truiden grondig onder de loupe neemt”, dat zegt Ludwig Vandenhove (sp.a) in de nasleep van de gemeenteraad van gisteren waar het dossier van het kunstgrasveld ter sprake kwam.

“Het stadsbestuur, aangevoerd door CD&V, heeft niet correct gehandeld bij het aanduiden van een aannemer voor de aanleg van het kunstgrasveld in Velm. De opdracht ging te vlot naar het bedrijf van Guy Derriks, in een vorig leven CD&V-kopman in Borgloon. Twee juridische procedures later betaalt de stad nu een schadevergoeding van 42.000 euro aan Sportinfrabouw, de benadeelde firma. Het ‘mismeesteren’ van dit dossier kost de Sint-Truidense belastingbetaler weer heel wat geld”, zegt gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove. “Eerst een meerkost van 100.000 euro voor bijkomende werken, nu een schadevergoeding van 42.000 euro aan de benadeelde firma. De stad Sint-Truiden wil via deze dading een publieke rechtszaak vermijden.”

Verkiezingsbelofte

“Maar ja, dit kunstgrasveld moest er absoluut komen voor de gemeenteraadsverkiezingen van zondag 14 oktober 2018. Dat was de belofte opdat huidig CD&V- gemeenteraadslid Raf Herbots en voorzitter van de voetbalclub Velm Voetbal Vereniging (VV) kandidaat was voor de CD&V bij die gemeenteraadsverkiezingen”, gaat Vandenhove verder. “Burgemeester Veerle Heeren kondigde na de tussenkomst van Gert Stas aan dat het studiebureau in gebreke zal gesteld worden. Vijgen na pasen. Laat Audit Vlaanderen, het agentschap van de Vlaamse overheid, dat audits uitvoert bij de Vlaamse administratie en lokale besturen, nu maar zijn werk doen. En laat ze meteen ook het dossier van de dading van de Truiense Grote Markt onderzoeken”, besluit Vandenhove.