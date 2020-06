Sp.a voert druk op voor mogelijke exit OCMW-voorzitter na zwartwerk: “Moreel gezag aan diggelen” Dirk Selis

08 juni 2020

08u51 0 Sint-Truiden “Heeft OCMW-voorzitter Pascy Monette nog het morele gezag om een sociale instelling te leiden?”, vragen de Truiense socialisten Gert Stas en Ludwig Vandenhove zich af. Een werknemer van de Stad Sint-Truiden werd afgelopen week betrapt door de sociale inspectie terwijl hij ‘in het zwart’ aan het werk in opdracht van Pascy Monette, die OCMW-voorzitter is van de Stad Sint-Truiden.

Donderdagochtend omstreeks 8.30 uur zijn vier inspecteurs van de federale sociale inspectiedienst een pand in de Truiense Meinstraat binnengevallen. Een werknemer van de Stad Sint-Truiden was er ‘in het zwart’ aan het werk in opdracht van Pascy Monette, die OCMW-voorzitter is van de Stad Sint-Truiden. “Die bewuste man is een jeugdvriend van mij”, verdedigde de OCMW-voorzitter zich. “Door omstandigheden is hij in de miserie terechtgekomen en ik probeer hem te helpen waar ik kan. Ik beschouw dat als mijn plicht. Had ik hem moeten inschrijven? Uiteraard, maar dit gezegd zijnde. Hij had een weekje verlof en besloot mij wat te helpen in een pand van mij dat ik aan het renoveren ben. Hij was er nog geen vijf minuten aan het opruimen toen ze binnenvielen en hem opschreven.”

Helpen?

“Helpen? De man heeft toch een vaste job als grafdelver aan de stad Sint-Truiden”, vragen de Truiense socialisten Gert Stas en Ludwig Vandenhove zich af. “Daarbij, Monette zou als eerste moeten weten dat er voor mensen in zulke situaties legale trajecten voorhanden zijn: schuldbemiddeling, financiële begeleiding, toelagen, rechtsbijstand, … allemaal diensten die binnen zijn eigen OCMW worden aangeboden. Het is voor ons echter duidelijk dat Monette niet uit sociale motieven handelde.”

Duidelijk signaal

“Wanneer morgen een steuntrekker op het OCMW betrapt wordt met zwartwerk mist voorzitter Monette vanaf nu het morele gezag om deze persoon terecht te wijzen. Er moet een duidelijk signaal komen vanuit de meerderheid waaruit blijkt dat men duidelijk beseft dat er een probleem is met zowel de actie als de reactie van hun OCMW-voorzitter. Hoe denkt hij zelf in deze context kunnen blijven functioneren? Zijn moreel gezag ligt aan diggelen. Eerlijk, hij zou beter de eer aan zichzelf houden”, besluiten Vandenhove en Stas.

Bij de Truiense open VLD houdt men voorlopig de kiezen op elkaar. “Ik reageer hier niet op”, klinkt het bij de voorzitter van de Truiense Open Vld Jean-Paul Lavigne.