Sp.a stelt lokaal coronaplan voor, maar meerderheid reageert afwijzend: “Het is nu absoluut geen tijd voor politiek” Dirk Selis

16 maart 2020

15u10 0 Sint-Truiden Gert Stas van sp.a wil een lokaal luik voor de compensatiemaatregelen: “Sint-Truiden heeft nood aan een uitgewerkt coronabeleid. Wij zijn alvast bereid mee te werken en hopen dat de fractieleiders snel rond de virtuele tafel gebracht kunnen worden.” Maar dat ziet de meerderheid niet zitten. “Het is absoluut geen tijd voor politiek”, reageren burgemeester Veerle Heeren (CD&V) en eerste schepen Jelle Engelbosch (N-VA).

“Sp.a Sint-Truiden bundelde eigen ideeën met goede initiatieven elders en paste ze toe op onze fruitstad”, zegt Gert Stas (sp.a). “Wij hopen dat dit een voorzet mag zijn voor het stadsbestuur, een aanpak over de partijgrenzen heen is immers nodig. Zo wil de sp.a dat de permanente werking van sociale verenigingen als Sint-Vincentius of Team Hope (voedselbedeling) niet in gevaar komt. De stad moet hun aantoonbare kosten tijdens de crisis vergoeden. Bewoners van woonzorgcentra en ziekenhuizen vereenzamen. Het eenzaamheidsplan moet daarom geüpdatet worden.”

Lentepoets

Sp.a wil onder meer dat het containerpark open blijft. “Doordat de Lente-ophaal niet meer wordt georganiseerd, moet de Truienaar zeker nog zijn groot afval kwijt kunnen”, zegt gemeenteraadslid Filip Moers (sp.a). “Hou het containerpark open, maar laat maar tien personen tegelijkertijd binnen. Plaats een webcam zodat het duidelijk is hoe lang de file op elk moment is. Nog beter zou zijn de Lente-ophaal weer in te voeren en zo een druk containerpark te vermijden.”

“Met coronamaatregelen nog bovenop de jarenlange werken, kraakt de horeca in onze stad in al haar voegen”, gaat Stas verder. “Geef elke Truienaar een Tru d’or cheque van 5 euro om te gebruiken na de coronacrisis. Schort de maandelijkse aflossing aan de stad voor de lening van terrassen op. Geef uitstel van betaling voor de bedrijfsgebonden belastingen van 2020, tot 30 september 2020. En marktkramers moeten worden vrijgesteld van standgelden.”

Geen tijd voor politieke spelletjes

Maar de meerderheid is niet onder de indruk van de voorstellen. “Het feit dat sp.a haar ‘plan’ eerst aan de pers bezorgt, bewijst de doelstelling”, reageert schepen Jelle Engelbosch (N-VA). “Onze burgemeester en onze ambtenaren werken 24/7 om prioritaire maatregelen te nemen. De rest komt later. Het is nu absoluut niet het moment voor politiek. Ze mogen hun voorstellen altijd aan de crisiscel bezorgen.” En ook burgemeester Veerle Heeren zit op diezelfde lijn: “Het is nu geen moment voor politieke spelletjes, we moeten de krachten bundelen!”