Sp.a pleit voor coronacheque van 50 euro om middenstand te helpen Dirk Selis

01 april 2020

12u15 0 Sint-Truiden De Truiense socialisten willen dat de stad geld uittrekt voor alleenstaanden, kleine zelfstandigen en flexi-jobbers. “Nu de gevolgen van de aanhoudende maatregelen omwille van corona steeds duidelijker worden, dreigt net die groep, die het voor de crisis al moeilijk had, nu helemaal kopje onder te gaan”, zeggen Gert Stas en Ludwig Vandenhove van de Truiense sp.a.

“Kleine zelfstandigen, al dan niet in bijberoep, flexi-jobbers, studenten die bijklussen, wie moet rondkomen van het bestaansminimum: ze komen allemaal het eerst in de problemen. Als je bijvoorbeeld als alleenstaande met een laag loon terugvalt op technische werkloosheid, op 70% van je loon dus, kan dat voldoende zijn om zwaar in de problemen te komen. Het OCMW moet zich richten op deze groep om een goed zicht krijgen op wie zich op deze glijbaan bevindt. Vervolgens moeten we dan voor deze groep bijspringen, zoals we dat ook doen voor de middenstand. Elk overheidsniveau moet inspanningen doen voor hen”, zegt fractieleider Gert Stas (sp.a).

Lokale middenstand

“Concreet willen we een ‘coronacheque’ van minimum 50 euro te besteden bij de Truiense middenstand en horeca, die nu verplicht de deuren moeten sluiten”, stelt oud-burgemeester Ludwig Vandenhove (sp.a). “Hierbij moeten we rekening houden met het feit dat deze groep de komende weken zal toenemen. In beide gevallen is er een goede afbakening nodig: zowel de groep, die het geld ontvangt en uitgeeft, als de groep, waar het geld aan kan besteed worden. Deze ingreep is een sociale ingreep, die de minstbedeelden helpt. Bovendien komt het de lokale middenstand ten goede in deze moeilijke tijden. Wij zullen dit voorstel als bijkomend punt agenderen op de volgende gemeenteraad. Ons voorstel kost geld, maar dan moeten er maar andere projecten geschrapt worden uit de begroting en de meerjarenplanning. Andere gemeenten zijn eveneens hun meerjarenplanning aan het wijzigen trouwens.”

Positief

Schepen van Middenstand Jos Pierad (Open Vld) reageert alvast positief: “Ik wil dit voorstel zeker bekijken. Ik zeg dus zeker geen 'nee’. Als het eerste ‘coronastof’ is gaan liggen, moeten we inderdaad verstandig schakelen om de horeca en de middenstand erboven op te helpen. Dus ik bekijk op dit moment alle pistes. Ook die van de oppositie.”