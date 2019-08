Soepbar Spoon@Noon sluit in februari 2020 de deuren: stress, geen rust en zware onzekerheid doet jonge onderneemster de das om Dirk Selis

30 augustus 2019

17u21 7 Sint-Truiden “Er komt ontzettend veel kijken bij het uitbaten van je eigen zaak. Zowel financieel, maar ook op alle andere vlakken. Drie jaar lang heb ik met hart en ziel in de zaak gewerkt, gesleurd, gekookt, afgewassen, gepoetst en getetterd met klantjes. Maar 3 jaar lang heb ik ook amper een moment van rust gekend. Zo wil ik mijn leven niet verder doorzetten”, zegt uitbaatster Nicky Tierenteyn van de sympathieke soepbar Spoon@Noon die op zoek gaat naar een nieuwe job.

“Als je leeft voor je zaak, zit je er namelijk voortdurend mee in je hoofd”, steekt Nicky Tierenteyn van wal. “Op vakantie zat Spoon @ Noon van ’s morgens tot ’s avonds in mijn gedachten. ’s Zondags, mijn enige vrije dag, draaide meestal 99% in het teken van de week die zou gaan komen. Ik stond van half 8 ’s morgens tot 16u in de zaak & daarna volgde nog de winkel, de boekhouder, vergaderingen, … De tegenslagen zoals de werken aan de Luikerstraat en daarna die grote bouwwerf voor de deur aan de Groenmarkt hebben natuurlijk geen deugd gedaan aan het piekeren, al mogen we trots zijn om te zeggen dat wij op geen enkel moment in de (financiële) problemen zijn gekomen.

Trots

“Onze klanten bleven trouw komen en genieten van onze gerechtjes en dat bracht me zoveel plezier”, gaat Tierenteyn verder. “Maar dat weegt helaas niet op tegen de stress, het gebrek aan rust & de zware onzekerheid die je als zelfstandige ondergaat. Ik heb voor mezelf uitgemaakt dat ik dat niet meer wil. Met nieuwe persoonlijke toekomstplannen in het vooruitzicht, ga ik dus op zoek naar een nieuwe job. Ik hoop dat jullie allemaal even hard van Spoon @ Noon hebben genoten zoals ik. Het begon als een klein ideetje en is uitgegroeid tot een succesvolle realisatie in deze stad - ondanks de leegstand en werken best iets om trots op te zijn.”