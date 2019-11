Slotdag van 550ste verjaardag sikhisme Lien Vande Kerkhof

17 november 2019

18u01 0 Sint-Truiden Vandaag was de laatste dag van het driedaagse festival waarop de 550ste verjaardag van het sikhisme gevierd werd. Het heilige boek Goeroe Granth Sahib stond het hele weekend centraal en werd onafgebroken voorgelezen. Op deze slotdag werd een afsluitende passage in het Nederlands werd voorgelezen.

De feestelijkheden, die erg belangrijk zijn voor de stad, vonden plaats in Hangar 66 op de ex-militaire basis in Brustem. Sint-Truiden telt dan ook het grootste deel van de meer dan 4.000 leden van de Belgische gemeenschap van deze geloofstrekking

Heilige boek

De Akhand Paath was het thema van het jubileumfeest. Tijdens deze ceremonie gaf een team van Granthi’s of sikhpriesters drie dagen lang voordrachten uit de Guru Granth Sahib. Dat is het Heilige Boek van de sikhs dat 1.430 pagina’s omvat, die stuk voor stuk werden voorgelezen.

In de nasleep van de twee wereldoorlogen én om de vraag naar arbeidskrachten in het Westen in te vullen emigreerden de sikhs vanuit India en Pakistan over de hele wereld. Zo zijn ze ook in Sint-Truiden terechtgekomen om te helpen in de fruitsector.