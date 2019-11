Slaapknuffels gaan verloren in verwoestende brand: “Alles kwijt, maar we willen onze kinderen toch leuke kerst bezorgen” Dirk Selis

22 november 2019

10u32 47 Sint-Truiden In de Zepperse Dorpstraat sloeg maandag rond 14.15 uur het noodlot toe. Een uitslaande dakbrand verwoestte de dubbele woning van de familie Helmus. “We waren niet thuis, er is – gelukkig – niemand gewond geraakt. Maar we zijn wel alles kwijt, letterlijk alles”, vertelt Laurent Helmus. Een collega van Femkes moeder heeft reeds op Facebook een oproep gedaan om speelgoed in te zamelen voor de kinderen.

“We wonen sinds 2008 in Zepperen, en renoveerden er langzaam maar zeker de oude hoeve tot een mooie woning voor ons gezin met 3 kinderen Sebbe (8), Torre (6) en Robbe (2)”, steekt vader Laurent van wal. “Niet evident, Femke en in hebben allebei een fulltime job. Je moet weten, onze Torre is hartpatiënt en onderging tijdens zijn eerste drie levensjaren maar liefst drie openhartoperaties in het UZ Leuven. Ook dat maakte de renovatie een moeilijk proces. Maar het einde kwam stilaan in zicht, en we verheugden ons op een zorgeloze kerst in onze gerenoveerde hoeve.”

Letterlijk uit de brand slepen

“Tot Femke en ik maandag op het werk werden gebeld met de melding dat onze woning in lichterlaaie stond. Wat er dan door je heen gaat? Ik wou onmiddellijk naar huis racen en begon in mijn hoofd een lijstje te maken met wat ik eerst letterlijk uit de brand ging slepen. Maar toen ik bij ons in de straat aankwam, werd mij al snel duidelijk gemaakt dat er niets meer te redden viel”, vertelt Helmus. “De bovenverdieping en het dak werden volledig vernield. Alle kledij, speelgoed, slaapkamers tot onze tandenborstel toe zijn volledig verwoest. De benedenverdieping is zwaar beschadigd door waterschade. We willen absoluut onze dankbaarheid uitdrukken voor het brandweerkorps van Sint-Truiden: zij hebben de brand geblust op gevaar van eigen leven. Ook na het blussen hebben zij geholpen de weinige spullen die nog niet helemaal verloren waren te redden.”

Hopelijk een mooie kerst

“Maar dan sta je daar, hé”, zucht Laurent. “Je hebt letterlijk niets meer en het leven gaat door. Ik heb een goed contact met mijn verzekeraar, maar ook die moet nu uitzoeken hoe de brand precies ontstaan is, en dat kan nog een poosje duren. Vrienden en familieleden steunen ons, zowel moreel als materieel. Dat sterkt ons enorm in deze periode. Kledij hebben we voorlopig reeds genoeg ontvangen, momenteel gaan we op zoek naar nieuw meubilair voor onze noodwoning, aangeboden door mijn werkgever, de tegelfabrikant Impermo. Het doet ons deugd te merken dat er nog warmte en solidariteit is, de dag van vandaag. De eindejaarsperiode komt eraan, en met alle hulp die we krijgen gaan we proberen onze kindjes alsnog een mooie kerst te bieden.”

Hulp is onderweg

“We gaan die ‘dutskes’ toch niet aan hun lot overlaten”, klinkt het strijdvaardig bij thuisverpleegster Vanessa Temmerman. “Ik ben een collega van Femke haar mama. Toen ik het verhaal hoorde, besloot ik meteen een oproep te doen op Facebook om speelgoed in te zamelen voor de kinderen. Want de slaapknuffels van alledrie de kinderen zijn in de brand verloren gegaan. Dus ik ben op zoek naar leuke spullen, hé. Niet de rommel die niemand meer wil”, lacht Temmerman. “Mensen die hun hart willen laten spreken, mogen mij altijd een berichtje sturen op het nummer 0484/72.15.02.”