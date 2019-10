Sint-Vincentius neemt Museum De Mindere over Dirk Selis

09 oktober 2019

15u46 4 Sint-Truiden Sint-Vincentius Sint-Truiden bestaat volgend jaar 165 jaar. In de aanloop naar dit feestjaar nodigt de vereniging, die zich het lot van de armen aantrekt, je op 12 en 13 oktober uit in het Franciscus Museum De Mindere. Je kan er volgend weekend verantwoordelijken van Sint-Vincentius, en mensen die steun van hen krijgen, ontmoeten.

“Met de winterperiode voor de deur komen de daklozen naar ons toe. Ze krijgen een noodpakket met voedsel en met huishoudspullen voor hun persoonlijke hygiëne. Maar het gaat niet alleen om daklozen. Er is veel verdoken armoede. Wij van Sint-Vincentius Sint-Truiden voorzien elke maand meer dan 1.300 personen van voedselpakketten. Vandaag (woensdag, red.) hebben we nog aan 180 mensen dekens, kinderkledij, schoenen en andere winterkleding meegegeven. Soms kunnen ouders het lidgeld van een sportvereniging niet betalen, dan passen wij bij. Of we kopen zwemkledij zodat meisjes toch kunnen gaan zwemmen. Laatst hebben we nog een werkkoffer aangeschaft die we ter beschikking stellen van jongeren die een technische opleiding volgen. Ach, er is nog zoveel werk”, zegt een geëmotioneerde Albert Geerts, de 80-jarige coördinator die ook op zoek is naar nieuwe jongere leden. Elke avond zorgt Sint-Vincentius voor permanentie aan de Naamse Vest 61 te Sint-Truiden. “Armoede is een ingewikkelde problematiek”, zegt Geerts. “Vragen zoals ‘wat doet Sint Vincentius allemaal’, ‘wie krijgt er hulp en waarom’ en ‘waarom zet je je in voor de armen’ beantwoorden we dit weekend. We gaan ook moeilijke vragen niet uit weg. En er is tijd voor ontmoeting. Dit weekend bieden we met veel plezier een tas koffie en een koekje gratis aan aan de bezoekers van het Franciscus Museum De Mindere Telkens van 14 uur tot 16 uur.

Bijzondere gast

De ontmoetingen kaderen in de expo #GEDURFD. “Elk weekend is er een bijzondere gast in het Museum De Mindere met wie je in dialoog kan gaan”, zegt Peter Preuveneers van het Museum De Mindere. “Zaterdag 19 oktober kan je in dialoog gaan met pelgrim Ria Ketelslegers van de pelgrimspastoraal van het bisdom Limburg, zondag 2 oktober met oud gardiaan minderbroeder pater Frans Cuypers. Zaterdag 26 oktober is het de beurt aan de Ahmadiyya Moslim gemeenschap en zondag 27 oktober met minderbroeder pater Bob Van Laer. Noteer voor de maand november alvast zaterdag 16 en zondag 17 november met het Nicaragua comité van Sint-Truiden die dan het museum inpalmen en zaterdag 23 november en zondag 24 november is het de beurt aan Hujo, de Humanistische jongeren.”

De tentoonstelling #GEDURFD is elke dag te bezoeken, behalve op maandag. De toegang is gratis.