Sint-Truiden wil voortaan ook krottaks op verwaarloosde handelspanden: "Zelfs op onze eigen gebouwen"

17 juni 2020

De stad bindt de strijd verder aan tegen verwaarloosde panden en verstrengt het belastingreglement. Tot op heden was het reglement te omslachtig met een puntensysteem en behalve woningen konden geen anderen gebouwen worden opgenomen. Dat resulteert dat er vandaag slechts negen woningen op het register staan. Nieuw in het reglement is dat voortaan ook handelspanden opgenomen worden in het verwaarlozingsregister.

“We vervangen het puntensysteem door een visuele beoordeling van de buitengevel”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Jelle Engelbosch (N-VA). “Zichtbare tekenen van ernstig verval zijn voldoende om opgenomen te worden. Specifiek gaat het dan over loskomende delen van dak of gevel, zaken die de water- of winddichtheid aantasten zoals glasbreuk of kapotte dakpannen of stabiliteitsproblemen.” Nieuw in het reglement is dat voortaan ook handelspanden opgenomen worden in het verwaarlozingsregister. Voor gewone, onvrijwillige leegstand zonder ernstige verloedering blijven zij vrijgesteld.

Vrijstellingen

De heffing bedraagt 2.000 euro in het eerste jaar en wordt elk jaar met 1.000 euro verhoogd, al hoopt Engelbosch zo weinig mogelijk geld te innen: “De belasting moet vooral een aansporing zijn voor eigenaars om hun verantwoordelijkheid te nemen en hun pand in orde te zetten. Wie trouwens kan aantonen dat hij de nodige stappen zet om het gebouw te renoveren, kan rekenen op verschillende vrijstellingen. Ook voor overmacht of enkele specifieke situaties, zoals een verhuis naar een rusthuis, zijn tijdelijke vrijstellingen voorzien.”

Monumenten

Voor panden met bijzondere erfgoedwaarden, zoals monumenten of gebouwen die in een beschermd stads- of dorpszicht liggen, geldt een dubbele heffing. De stad maakt deze legislatuur immers prioriteit van het erfgoed op het grondgebied. “Wie een monument bezit, heeft een stukje collectief goed in privébezit en moet daar extra zorg voor dragen. Als stad geven we hierin voortaan ook het goede voorbeeld. We maken volop werk van herbestemmingen en de renovatieprojecten krijgen een concretere vorm”, besluit Engelbosch.

Stadsgebouwen

“Maar betekent dat dan ook dat de stad Sint-Truiden onder dit reglement valt? Want Sint-Truiden heeft toch wat panden in eigendom die er niet zo goed aan toe zijn”, vroeg raadslid Serge Gumienny (Open Vld) op de raadscommissie van dinsdagavond aan schepen Engelbosch. “Uiteraard vallen de gebouwen van de Stad Sint-Truiden daar ook onder en dus zullen ze indien er niet wordt opgetreden, een boete moeten betalen”, klonk het.