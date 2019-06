Sint-Truiden wil toeristisch potentieel Festraetsstudio verder verzilveren (en wordt dus niet afgevoerd) Dirk Selis

27 juni 2019

Of het Festraetsuurwerk wordt afgevoerd? "Geen sprake van" zegt schepen van Toerisme Hilde Vautmans (Open Vld). De studio is een belangrijke publiekstrekker van Sint-Truiden. In de jaren '60 en '70 was het zelfs de op één na drukbezochtste attractie van Limburg. Het stadsbestuur heeft de ambitie dat in de toekomst minstens te evenaren.

“Wat gebeurt er met het Festraetsuurwerk? Ik vraag het mij af”, zegt sp.a gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove “Op het Begijnhof doen nog al wat geruchten de ronde dat het Festraetsuurwerk er zou weggaan.” Iedere geboren en getogen Truienaar herinnert zich wel een schooluitstap naar het Festraetsuurwerk. Ook vandaag laat de vier-ton-zware astronomische klok - bestaande uit liefst 20.000 onderdelen - op iedereen een diepe indruk na. Het is al decennia lang één van de meest bekende en geliefde toeristische attracties van de hoofdstad van Haspengouw. “De Festraetsstudio kan jaarlijks rekenen op de belangstelling van zo’n 4.000 bezoekers. Het uurwerk maakt ook al jaren onderdeel uit van het historische DNA van onze stad. Het imponerende toestel is daarom een vaste waarde binnen ons toeristische aanbod, waarop we met de Trudopas-arrangementen de jongste jaren extra hebben ingezet. Het Festraetsuurwerk is onlosmakelijk met Sint-Truiden verbonden en dat zal ook zo blijven”, zegt schepen van toerisme Hilde Vautmans.

Verder ontsluiten

Het monument heeft daarenboven zoveel potentieel dat momenteel nog onbenut blijft. Het stadsbestuur heeft daarom plannen om het uurwerk verder te ontsluiten. Het organiseren van thematische expo’s en combinatie-activiteiten met de naastgelegen Begijnhofkerk behoren hierbij tot de mogelijkheden. Er zijn nog geen concrete plannen, maar er zijn wel al enkele vergaderingen geweest met het plaatselijke buurtcomité dat met zijn expertise een belangrijke partner is. “Het Festraetsuurwerk is gewoon zo mooi dat wij vinden dat iedereen het monument moet gezien hebben. In alle rust bekijken we daarom hoe we het uurwerk met nog meer mensen kunnen delen”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.