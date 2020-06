Sint-Truiden wil jaarlijkse Zomerbraderie laten samenvallen met Coronasolden in augustus Dirk Selis

16 juni 2020

15u13 0 Sint-Truiden De jaarlijkse Zomerbraderie in het weekend van 27, 28 en 29 juni is normaal het startschot van de zomersolden in Sint-Truiden. Door de coronamaatregelen moet organisator Shop & The City het evenement noodgedwongen annuleren.

De coronamaatregelen hebben helaas ook gevolgen voor de Zomerbraderie in Sint-Truiden. “Naar jaarlijkse gewoonte trappen we in het laatste weekend van juni de zomer op gang met de Zomerbraderie en avondmarkt. Normaal is dit één van de belangrijkste shopweekends voor onze Truiense handelaars, nu valt dit jammer genoeg in het water. Zondag 28 juni blijft echter wel een koopzondag. De winkels zijn namiddag geopend van 14u tot 18u, er kan dus nog steeds naar hartenlust geshopt worden”, vertelt Marijn Ghys, manager van Shop & The City.

Nog heel wat zomercollectie

“De handelaars hebben nog heel wat zomercollectie in de winkels liggen, dus we bekijken de mogelijkheid om het braderieweekend uit te stellen naar een latere datum, het weekend van 1, 2 en 3 augustus zou een mooie optie zijn. De braderie zou dan samenvallen met de start van de soldenperiode, het event gaat uiteraard enkel door als de veiligheidsvoorschriften dit toelaten”, besluit schepen van Middenstand Jos Pierard.