Sint-Truiden wil automotivestad van Vlaanderen worden Dirk Selis

11 juni 2019

14u39 0 Sint-Truiden Het Smart Production Network verbindt de automotivefabrieken VCST, Punch Powertrain, Tenneco en Bosch uit Sint-Truiden en omgeving in een slim fabrieksnetwerk. De fabrieken gaan nu volop inzetten op concrete samenwerkings-projecten inzake innovatie, digitalisering, duurzaamheid en talentontwikkeling.

Het Smart Network werd een jaar geleden onder impuls van het stadsbestuur gelanceerd als prototype van een leer- en groeiplatform voor de Vlaamse maakindustrie. Door kennis, ervaringen en middelen te delen, verhogen de slimme fabrieken hun concurrentiekracht en verstevigen ze hun verankering in de regio.

Wereldklasse in de maakindustrie

Het belangrijkste voornemen van het Smart Netwerk is allicht om vanuit de lokale verankering de maakindustrie in de regio naar een hoger niveau te tillen. De 4 bedrijven uit het netwerk gaan hun ervaring en kennis op hun werkvloer delen met KMO’s in de regio. In samenwerking met de School of Expert Education (UHasselt) en Vlaio zetten ze een Smart Production Masterclass op. Concreet wordt dat een programma waar 20 maakbedrijven via specifieke thema’s ontdekken hoe ze hun productie slimmer en wendbaarder kunnen organiseren. Dat gebeurt meteen heel praktijkgericht, op de werkvloer in de smart factories via training en werksessies.

Slimme innovatie

Schepen van Lokale economie Jo François geeft aan dat de stad blij is dat ze hier tijdig mee begonnen is zodat deze bedrijven beter gewapend zijn tegen de mondiale uitdagingen: ”Met de DronePort lieten we al een eerste vlieger op, met het Smart Production Network wijzen we nu ook de weg voor de auto-industrie. Sint-Truiden kiest zo resoluut voor slimme innovatie, met nieuwe technologieën en productiemethodes.”

Fluitend naar het werk

De fabrieksleiders geloven ook sterk in de praktijkgerichte samenwerking. “Wij tonen dat je vooral door slim samenwerken vooruitgang boekt,” vertelt Plant Manager Wim Vandewijer van VCST. “We bewijzen dat we door samenwerking duurzamer, efficiënter en kwalitatiever zijn. Zo worden we wendbaarder in een snel veranderende wereld en zijn we weerbaarder tegen internationale concurrentie.” COO Marc De wind van Punch Powertrain vult aan: “ Goed opgeleide, gemotiveerde mensen, die zoals wij het al jaren noemen “fluitend naar het werk” komen, zijn daarbij de hoeksteen voor het succes. Door ons samen te profileren kunnen we lokaal en internationaal talent beter bereiken en overtuigen. Door vervolgens samen professionele opleidingen en omkadering te voorzien voor die mensen, kunnen we ze ook een waardevolle carrière aanbieden. Zo brengen we een positieve spiraal op gang voor de medewerkers, het imago van de bedrijven en de regio.”