Sint-Truiden wil alle waardevolle panden aansluiten bij Monumentenwacht en betaalt collectief lidmaatschap voor particuliere eigenaars van erfgoed Dirk Selis

12 september 2019

10u23 0 Sint-Truiden Het stadsbestuur van Sint-Truiden heeft een collectief lidmaatschap afgesloten met Monumentenwacht Limburg. Particuliere eigenaars van erfgoedobjecten die hierop intekenen kunnen rekenen op de nodige informatie en ondersteuning op het vlak van beheer en onderhoud – en dat volledig kosteloos. Met deze investering wil de stad maximaal inzetten op een preventief erfgoedbeleid.

Sint-Truiden telt meer dan 400 historisch waardevolle gebouwen en is daarmee een belangrijke erfgoedstad. Heel wat van die panden zijn in handen van particulieren. Samen met hen wil de stad zorg dragen voor dit erfgoed door privé-eigenaars zo goed mogelijk te ondersteunen. Daarom heeft het stadsbestuur een collectief lidmaatschap afgesloten met Monumentenwacht Limburg, een vereniging die zich toespitst op preventief onderhoud van waardevol patrimonium. Ondanks de expertise van de vereniging zijn slechts enkele private eigenaars in Sint-Truiden vandaag individueel aangesloten bij Monumentenwacht. Met een groepsabonnement wil de stad die drempel nu verlagen.

Expertise

Particulieren die zich hiervoor inschrijven ontvangen nieuwsbrieven en op maat gemaakte brochures met allerhande tips voor onderhoud en herstel van erfgoed. Daarnaast worden zij uitgenodigd voor studiedagen en netwerkmomenten. En dat allemaal kosteloos, want de stad betaalt het jaarlijkse lidgeld. Een individuele grondige analyse van het gebouw door bouwkundige monumentenwachters blijft nog voor eigen rekening, maar is niet verplicht. Bovendien kan men als lid van Monumentenwacht aanspraak maken op erfgoedpremies en projectsubsidies vanuit de Vlaamse overheid en de Provincie Limburg. Het groepsabonnement is een win-winsituatie voor zowel eigenaars van erfgoed als voor de stad Sint-Truiden. “Met het collectief lidmaatschap willen we particulieren meer dan ooit aanmoedigen om zich aan te sluiten, zodat zij kunnen genieten van de expertise van Monumentenwacht inzake het beheer en onderhoud van ons Truiens erfgoed”, zegt schepen van Monumenten en Onroerend Erfgoed Jelle Engelbosch.