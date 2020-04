Sint-Truiden wapent zich verder tegen modderstromen Dirk Selis

28 april 2020

14u11 0 Sint-Truiden De stad Sint-Truiden startte op maandag in deelgemeente Velm met de aanleg van houthakseldammen en grasbufferstroken tegen lokale water- en modderstromen tijdens noodweer. Tegelijk keurde de gemeenteraad van 27 april een pakket aan maatregelen goed in de strijd tegen erosie en wateroverlast.

Ten gevolge van de klimaatverandering worden de weersomstandigheden almaar grilliger. De kans op extreme neerslag en droogte neemt toe. Ongemeen zware regenval kan op zeer korte tijd leiden tot overstromingen en erosie. Modderoverlast is het meest visuele nadelige effect van erosie. Nadat in het verleden al verschillende maatregelen genomen werden om de ermee gepaard gaande overlast in te dijken, heeft de stad Sint-Truiden nu een nieuw pakket maatregelen klaar.

Houthakseldammen

Vandaag is de aanleg van houthakseldammen en grasbufferbekkens gestart op drie locaties in de Langstraat in Velm. Op deze locaties ontstaan bij noodweer water- en modderstromen die in tuinen en op de rijweg terechtkomen en de riolering doet dichtslibben. In samenspraak met de grondeigenaars en landbouwers van de percelen, die in de richting van deze stromen liggen, worden dammen, gevuld met hakselhout, aangelegd.

“De houthakseldammen vertragen het afstromend water. Om te voorkomen dat water onder de dammen zou vloeien worden gedeeltelijk ingegraven. De dammen houden samen met grasbufferstroken aan de perceelranden de water- en modderstromen tegen. Het water wordt vervolgens gecontroleerd afgevoerd door middel van leegloopbuizen. Ook aan de Borgwormsesteenweg in Aalst komen dergelijke dammen,” legt schepen van Natuur Ingrid Kempeneers uit.

Technische en financiële ondersteuning voor burgers

Truienaren kunnen voor waterpreventieve maatregelen aan de woning, zoals beschermdijken, verwijderbare schotten, waterdichte coating of drempels voor een ondergrondse garage, vanaf nu een subsidie aanvragen bij de stad. Het stadsbestuur wil in dergelijke gevallen de eigenaars van gebouwen, die al kampten met water- en modderoverlast, financieel ondersteunen en stimuleren om waterpreventieve maatregelen op het eigen terrein uit te voeren. Op die manier slaan overheid en burgers de handen in elkaar in de strijd tegen water- en modderoverlast. De burger dient de aanvraag in. Het noodzakelijke studiewerk zal worden uitgevoerd door de stad Sint-Truiden in samenwerking met De Watering van Sint-Truiden zodat op (relatief) korte termijn effectieve resultaten kunnen geboekt worden.

“Het nemen van deze maatregelen is absoluut noodzakelijk in de strijd tegen de wateroverlast. Zowel op vlak van infrastructurele ingrepen, heldere regelgeving als sensibilisering zullen we ons samen met De Watering verder wapenen tegen de forse kracht van het water. Zonder medewerking van alle partners op het terrein zal dit niet lukken. We roepen burgers op om gebruik te maken van de maatregelen die zijn goedgekeurd”, besluit burgemeester Veerle Heeren.