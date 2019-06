Sint-Truiden wapent haar leerkrachten tegen intimidaties DSS

19 juni 2019

16u14 0 Sint-Truiden “Nergens ter wereld meer verbale intimidatie van leerkrachten dan in Vlaanderen”. Zo las het artikel van De Morgen deze ochtend, gebaseerd op verontrustende cijfers in een nieuwe OESO-studie. 12,5 procent van de directeurs van de eerste graad in het middelbaar zegt dat hun leerkrachten of personeel verbaal worden geïntimideerd door de leerlingen en 45 procent van de leerlingen vertoont pestgedrag.

“Dat Vlaanderen het laagste scoort in deze studie verontrust me enorm. We doen zeer veel om onze kinderen een goede opvoeding op school te geven, maar naar onze leerkrachten en begeleiders moet er ook voldoende gekeken en geluisterd worden” ,zegt Europees Parlementslid en Truiens schepen van jeugd Hilde Vautmans (Open Vld).

Taalbarrière

“Vanuit de stad Sint-Truiden hebben we al meerdere acties ondernomen om onze leerkrachten voldoende te begeleiden, te ondersteunen en te wapenen tegen zulke vormen van agressie. Deze acties gaan van het organiseren van vormingen tegen burn-outs; in samenwerking met edutech, tot vormingen om een armoedebeleid op school te hanteren; in samenwerking met vzw Tao”, zegt Vautmans. “Soms kan het zijn dat de taalbarrière het moeilijk maakt om correct te communiceren tussen leerkrachten en hun studenten. Er komt steeds meer diversiteit op vlak van cultuur en taal in het onderwijs, wat natuurlijk een goed ding is maar men moet ermee kunnen omgaan. In onze stad hebben we dus in het verleden tools gegeven aan leerkrachten om in hun klas anderstalige nieuwkomers te ontvangen op alle mogelijke niveaus. Dialogeren is een must om een kwaliteitsvol onderwijs te bekomen. Daarom hebben we vergaderstructuren opgesteld opdat experts en deskundigen hun mening kunnen uiten en kunnen opkomen met ideeën voor zulke vormingen”, besluit het europarlementslid.