Sint-Truiden voorziet jeugdbewegingen van beschermingsmiddelen voor op kamp

Emily Nees

01 juli 2020

17u10

Bron: Stad Sint-Truiden 0 Sint-Truiden Mondmaskers, alcoholgel, ontsmettingsspray, EHBO-materiaal en waterbidons: dat zit er in de koffers die Sint-Truiden uitdeelt aan jeugdbewegingen. Op die manier zet de stad in op een veilig verloop van de kampen.

“Om de Truiense jeugdbewegingen en verenigingen die in Sint-Truiden op kamp komen te ondersteunen bij het garanderen van de veiligheid en hygiëne op kamp, stellen we kampkoffers met beschermingsmiddelen ter beschikking”, licht burgemeester Veerle Heeren (CD&V) toe.

De organisaties kunnen sinds vandaag een exemplaar ophalen bij de dienst Jeugd. Ook verengingen uit andere regio’s krijgen zo’n pakket als hun kamp doorgaat op het domein Bautershof of in zaal de Wilduraan.

Basishygiëne en veiligheid

“We mochten vandaag KSA Hallebast uit Ieper verwelkomen. Het is de eerste vereniging die deze zomer zijn kamp organiseert in onze mooie stad. Met dit pakket willen we hen in staat stellen om de basishygiëne en veiligheid voor hun leden te kunnen garanderen,” laat schepen van Jeugd Johan Mas (Open VLD) weten.

“Het vergt van alle leidingen een enorme inspanning om aan alle opgelegde voorwaarden te voldoen en de kinderen en jongeren in veilige omstandigheden een fantastisch kamp te bieden. Daarom vinden we het als stad belangrijk dat we hen hierin maximaal ondersteunen,” besluit burgemeester Heeren.