Sint-Truiden voert extra controles op sluikstort tijdens Week van de Handhaving Giulia Latinne

07 oktober 2020

14u09 1 Sint-Truiden Nog tot 11 oktober zal Sint-Truiden tijdens de Week van de Handhaving op het hele grondgebied extra controles voeren op sluikstorten. Daarbovenop moedigt de gemeente haar inwoners aan om afval correct te sorteren op het containerpark en zullen parkwachters tips geven over sorteren en recycleren.

Sint-Truiden pakt tijdens de Week van de Handhaving haar antizwerfvuilbeleid extra aan. “Onze politie en GAS-ambtenaren zijn het jaar rond alert voor sluikstorten, maar deze week voeren we de controles nog extra op”, informeert burgemeester Veerle Heerlen. “Hierbij blijft het ook niet met het opspeuren van zwerfvuil alleen. Het gevonden materiaal wordt in detail onderzocht om de daders te kunnen traceren zodat ze kunnen worden aangesproken op hun daden.”

Bewustwording

Die controles werpen voor de gemeente haar vruchten af, want vorig jaar leverden de zwerfvuilinspecties maar liefst 135 GAS-boetes op. “En 21 boetes betreffende het foutief aanbieden van huisvuil”, voegt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers toe. “In zulke gevallen hebben we de vervuiler kunnen achterhalen en focussen we ons op alternatieve sanctionering. Vervuilers moeten dan geen boete betalen, maar voeren een taak uit die hen duidelijk maakt dat sluikstorten weinig sociaal is. Met zo’n taak hopen we dan vooral bewustwording te creëren, en we merken dat overtreders op zo’n bemiddeling ingaan”, aldus Kempeneers.

Ook tijdens deze week wil Sint-Truiden aan een propere stad werken. “Hiervoor doen we als stadsbestuur de nodige inspanningen, maar we kunnen het niet alleen”, benadrukt Heerlen. “De hulp van inwoners met een juiste ingesteldheid is onmisbaar. Zo werken we samen aan een leefbaar Sint-Truiden waar het voor iedereen aangenaam is”, aldus Heerlen.