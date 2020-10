Sint-Truiden voert anoniem UiTPAS kansentarief voor jeugd in armoede Giulia Latinne

01 oktober 2020

12u59 0 Sint-Truiden Vanaf 1 oktober neemt UiTPAS Haspengouw de Truiense Chiro Wilduraantjes en Chiro Sint-Kristina op. Jongeren bij deze jeugdbewegingen kunnen zo UiTPASpunten verdienen voor activiteiten. Sint-Truiden komt ook met een anoniem kansentarief om jongeren in armoede te stimuleren om zonder drempel mee te doen aan activiteiten.

Voortaan kunnen jongeren en kinderen aan de Chiro Wilduraantjes en de Chiro Sint-Kristina door hun deelname aan activiteiten van de jeugdbeweging punten verdienen. Die punten kunnen de deelnemers sparen en ruilen voor andere activiteiten. Daarbovenop voert Sint-Truiden ook een UiTPAS kansentarief in voor kinderen en jongeren in armoede. Daarmee neemt de stad 40% van de kost van een deelname op zich. De andere 40% betaalt de jeugdbeweging terug, waardoor kinderen of jongeren slechts 20% van de kost hoeven te betalen. “ In de overeenkomst die we met beide jeugdverenigingen hebben afgesloten, staat ook dat ze zich moeten houden aan de zwijgplicht omtrent kinderen met kansentarief”, informeert schepen van Jeugd Johan Mas. “De toepassing van de korting gebeurt volledig anoniem.”