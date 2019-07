Sint-Truiden viert Vlaamse Feestdag in samenwerking met verenigingen Dirk Selis

05 juli 2019

12u40 0 Sint-Truiden Het centrum van Gelinden verandert donderdag 11 juli vanaf 18u in een spetterend zomerfestival. Daar trakteren Flashband (19u), Buurman (20u) en A3 Beton (22u) iedereen op een fantastisch liveconcert. Samen toveren ze het plein aan Gelinden-Dorp om tot een Vlaamse feesttempel.

Vlaanderen Feest op donderdag 11 juli, en ook Sint-Truiden doet mee. Sinds 2016 wordt telkens een andere deelgemeente op de Vlaamse Feestdag ingepalmd door een sfeervol openluchtfestival. Na Ordingen, Velm en Zepperen is dit jaar Gelinden het decor van het bruisende zomerevenement. “Op het plein aan zaal Lindehof (Gelinden-Dorp) kunnen bezoekers genieten van tal van optredens. Nadat verschillende lokale artiesten iedereen in de juiste stemming hebben gebracht, spelen Buurman, Flashband en A3 Beton de pannen van het dak”, zegt schepen van Cultuur Jurgen Reniers.

Voor én door Truienaren

En omdat lekker eten en drinken in Vlaanderen nu eenmaal een volkssport is, hoeft ook op dat vlak niemand onvoldaan naar huis te gaan. Er duiken tal van eetkraampjes op, en biertjes en frisdranken zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen. Voor jong en oud is er ten slotte tal van animatie. “Vlaanderen Feest is een evenement voor én door de Truienaren. Ook dit jaar hebben verschillende inwoners en verenigingen uit Gelinden en omgeving intensief meegeholpen met de voorbereidingen. Dankzij hun inzet wordt het opnieuw een topeditie”, besluit burgemeester Veerle Heeren.

Parkeren en mobiliteit

Op Vlaanderen Feest! is de parking van zaal Lindehof niet met de wagen bereikbaar. In de buurt zijn er gratis parkeerzones op wandelafstand. Er is bovendien een grote bewaakte parking met gratis shuttledienst aan Spar Gelinden (Engelmanshoven-Dorp 99). Voor personen met een handicap zijn er voldoende gratis parkeerplaatsen vlakbij het evenement. Wie met de fiets komt, kan die gratis en veilig stallen aan een bewaakte fietsparking.