Sint-Truiden verwelkomt in kasteel van Ordingen eerste gasten die gebruikmaken van ‘1.001 nachten bon’ Dirk Selis

18 juni 2020

09u10 0 Sint-Truiden Om toeristen de kans te geven om het prachtige Haspengouw te ontdekken, lanceerde de stad Sint-Truiden begin juni de actie ‘ Om toeristen de kans te geven om het prachtige Haspengouw te ontdekken, lanceerde de stad Sint-Truiden begin juni de actie ‘ 1.001 nachten ’. Die actie is meteen een schot in de roos. Afgelopen woensdag verwelkomde de stad Ria Vervoort en haar partner Jan Begier uit Houthalen-Helchteren, die als eerste gasten gebruikmaken van het 1.001 nachten-arrangement. In het majestueuze kasteel van Ordingen viert Jan zijn 82ste verjaardag met een extra gratis overnachting dankzij de 1.001 nachten-actie.

Haspengouw is één van de toeristische topbestemmingen in Vlaanderen. De natuur brengt rust maar ook avontuur. Fietsen, wandelen, shoppen en genieten van een uitgebreid horeca-aanbod, dat zijn de troeven van Sint-Truiden. Om toeristen de kans te geven om deze prachtige streek te ontdekken, lanceerde de stad Sint-Truiden begin juni de actie ‘1.001 nachten’. Daarbij schenkt de stad Sint-Truiden 1.001 gratis nachten weg. Elke toerist die een overnachting boekt om tijdens de zomermaanden van 15 juni tot en met 31 augustus te overnachten in één van de Truiense logies of hotels krijgt er één nacht gratis bij.

Haspengouwse natuur

“De 1.001 nachten-actie loopt als een trein”, zegt schepen van Toerisme Johan Mas (Open Vld). “Op dit moment werden er al een 200-tal boekingen geregistreerd voor het 1.001 nachten-arrangement bij Truiense logies. Veel mensen verkiezen in deze periode een vakantie dicht bij huis. In onze gastvrije monumentenstad en prachtige fruitstreek ervaar je meteen een heerlijk vakantiegevoel. Je kan de stad en de Haspengouwse natuur te voet of met de fiets verkennen of deelnemen aan tal van leuke activiteiten die je met je gezin kan ondernemen.”

“Omdat logeren samen gaat met dineren, krijgen toeristen per overnachting ook een ‘aan tafel bon’ ter waarde van 30 euro. Die bon kunnen ze besteden bij de lokale horeca. Op die manier geven we ook onze lokale horeca een stimulans. De Truienaren zelf kunnen ook van de ‘aan tafel bon’ genieten. Als je online een ‘aan tafel bon’ voor 20 euro koopt, legt de stad daar 5 euro bovenop”, vult schepen van Middenstand en Handel Jos Pierard aan.