Sint-Truiden verwelkomt 1.200 jongeren voor ‘Ambriage’ Dirk Selis

29 augustus 2019

12u17 0 Sint-Truiden Sint-Truiden is dit jaar gaststad van ‘Ambriage Limburg’. Op de militaire basis in Brustem zullen zaterdag honderden Chiro-jongeren deelnemen aan tal van activiteiten rond hun nieuwe werkingsjaar.

‘Ambriage’ is een groots Chiro-event dat opduikt op vier verschillende locaties in Vlaanderen. In Limburg koos de organisatie voor Sint-Truiden om haar nieuwe werkingsjaar officieel op gang te trappen. Ze bivakkeren hiervoor ter hoogte van Hangar 66, aan de militaire basis in Brustem. “Het is niet louter een klein eventje. In totaal zullen 1.200 jongeren op de site verblijven en deelnemen aan tal van activiteiten. Er zal echt een heleboel te doen zijn, waaronder een massaspel, allerlei workshops, een infomarkt en natuurlijk ’s avonds een knallende fuif. We zijn heel blij dat we dit Chiro-festival hier kunnen verwelkomen. Hiermee zetten we ons op de kaart als een stad waarin jongeren zich thuis kunnen voelen”, vertelt schepen van Jeugd Hilde Vautmans.